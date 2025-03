Gameplay aus Europa Universalis 4: Wir führen Trapezunt in das Zeitalter des Kolonialismus

Europa Universalis 4 liegt unserem Strategieexperten Reiner Hauser besonders am Herzen. Daher spielt er das Mammutspiel auch heute noch regelmäßig, entweder im Singleplayer, so wie hier mit dem byzantinischen Splitterreich Trapezunt, oder im Multiplayer mit Freunden.

Bevor das aktuell noch in Entwicklung befindliche Europa Universalis 5 an den Start geht, haben wir das Spiel nochmal getestet und stellen fest: Wenn ihr jetzt noch einsteigen wollt, seid ihr keinesfalls zu spät dran. Denn Europa Universalis 4 wird bis auf Weiteres an der Spitze der Globalstrategiespiele stehen.

Wenn ihr auf Geschichte und komplexe Strategie steht, ihr aber erstmal nicht für 19 DLCs bezahlen wollt, könnt ihr das Spiel auch für acht Euro im Monat bei Steam abonnieren und bekommt dann alle Inhalte. Kaufen könnt ihr das Spiel außerdem bei GOG.com und im Epic Store.