Half-Life 3, GTA 6 und mehr: Unsere wildesten Vorhersagen für 2025!

Das Spielejahr 2025 wird in vielerlei Hinsicht absolut wild. Sowohl, was die Qualität der bevorstehenden Releases angeht, als auch die Veränderungen, die es für die Spielebranche mit sich bringen wird. Unser Prophet hat in diesem Video ein paar wilde Vorhersagen aufgestellt, welche großen Neuigkeiten uns im Laufe des kommenden Jahres erwarten könnten.