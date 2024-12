Im neuen 4X-Strategiespiel Yield! Fall of Rome müsst ihr das römische Imperium zu Fall bringen

Strategiespiele mit Römer-Setting haben aktuell Hochkonjunktur. Nach Anno 117, Citadelum und The New Rome will nun auch das neue Yield! Fall of Rome seinen Teil vom Kuchen abhaben. In dem rundenbasierten 4X-Spiel übernehmt ihr allerdings nicht die Rolle der Römer, sondern ihrer Feinde.

Als Anführer einer von acht Barbaren-Fraktionen macht ihr euch daran, dass römische Imperium zu stürzen und die Ländereien eures Volkes von den Legionen Roms zu befreien. Zug um Zug erobert ihr so die Karte, erbaut Städte und hebt neue Armeen aus. Jedes Volk entwickelt sich ein bisschen anders, auch die Kampagnen sollen sich unterschiedlich spielen. Los geht es am 20. Januar 2025.