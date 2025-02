In Castle V Castle baut ihr Burgen um die Wette - Jetzt könnt ihr es auf Steam ausprobieren

Es ist eines der Grundbedürfnisse der Menschheit: die Burg eines anderen einzureißen. Und genau das könnt ihr in Castle V Castle tun. Das 1v1-Spiel gewinnt ihr auf zwei möglichen Wegen: Entweder erreicht eure eigene Burg eine gewisse Höhe oder ihr legt die eures Kontrahenten in Schutt und Asche. Um das zu erreichen, spielt ihr eure Karten geschickt aus und schaltet Boni frei. Im Rahmen des Steam Next Festivals 2025 könnt ihr komplett kostenlos eine Demo auf Steam ausprobieren - und im Trailer seht ihr, was euch erwartet.