Karma schickt euch auf PS5 und PC in ein dystopische Sci-Fi-Ostdeutschland des Jahres 1984

Am 27. März erscheint mit Karma: The Dark World ein spielbarer Horror-Thriller für PS5 und PC via Steam. Als Technik-Gerüst kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz, die Entwickler versprechen »erstklassiges Motion Capturing inklusive abgestimmter Lippenbewegungen und verblüffend surrealen Umgebungen«.

Angesiedelt ist Karma in einer dystopischen Sci-Fi-Variante von Ostdeutschland im Jahr 1984 ein, wo die skrupellose Leviathan Corporation alles und jeden überwacht und kontrolliert. Zusammengehalten wird die Diktatur von retro-futuristische Apparaten, bewusstseinsverändernden Drogen und einem striktes Klassensystem.

Aus der Ego-Sicht taucht ihr als Sion für das Ideenbüro von Leviathan in die verstörende Psyche von Verdächtigen ein, um einer großen Verschwörung auf die Spur zu kommen, die die Grenzen zwischen der Realität und der Gedankenwelt zunehmend verschwimmen lässt.