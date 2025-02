Katastrophen für Old World: Die großartige Civilization-Alternative bekommt ein göttliches Addon

300.000 verkaufte Exemplare: Zur Feier haut Old World den nächsten DLC namens Wrath of the Gods raus. Der Trailer zeigt Götteranbetung und Naturkatastrophen.

Wrath of the Gods fügt dem Rundenstrategie-Spiel mit Antike-Szenario ein neues Szenario hinzu. Darin müsst ihr die Götter besänftigen, die eure Zivilisation mit neun Katastrophen wie Vulkanausbrüchen und Überschwemmungen heimsuchen. Diese neuen Krisen werden auch ins Hauptspiel integriert, DLC-exklusiv ist das Volk der Aksum.

Der Release von Old World: Wrath of the Gods ist für den 3. März 2025 auf Steam, im Epic Games Store und bei GOG.com angekündigt.