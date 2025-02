Kurz und zynisch: C+C Generals begann mit einem Paukenschlag

So zynisch beginnt kein anderes Echtzeit-Strategiespiel: Die Diplomatie eskaliert im Intro zum legendären Command & Conquer: Generals schnell.

»Great leaders resolve their conflicts with words«, tönt die tiefe Stimme des Sprechers zu Beginn. »Words like ... SCUD launcher. Carpet bombing. Tomahawk missile.« Damals wie heute mag das angesichts der weltpolitischen Lage und der Schrecken des Krieges auf manch einen abschreckend wirken. Aber die spielerischen Qualitäten von Generals (oder C&C: Generäle in Deutschland) lassen sich nicht bestreiten. Auch wenn deutsche Spieler damals mit heftiger Zensur Vorlieb nehmen mussten.

Das Generals-Intro war 2003 der Auftakt zu drei explosiven Kampagnen aufseiten Chinas, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Terroristengruppe Global Liberation Army. Der Mehrspielermodus erfreute sich damals enormer Beliebheit, erst recht mit dem Addon Zero Hour.

Noch heute sehnen sich RTS-Fans nach einem Remake oder Remaster von C&C Generals. Ein Fan-Comeback namens Evolution bringt die alten Maps in einigermaßen modernem Gewand (der Engine von Alarmstufe Rot 3) zurück.