Last Epoch: Der erste Teaser zu Season 2 zeigt ein grauenhaftes Monster aus nächster Nähe

Last Epoch gewährt mit einem kurzen Teaser einen ersten Ausblick auf Season 2. Das nächste Kapitel des Action-Rollenspiels trägt den Namen »Tombs of the Erased« (zu Deutsch also »Gräber der Ausgelöschten«). Alles dreht sich hier um die sogenannte Weberin, ein mächtiges Wesen, dessen schaurige Gestalt wir möglicherweise schon im Teaser bewundern können.

Die Entwickler haben außerdem schon verraten, welche Neuerungen und Verbesserungen in Season 2 stecken und wann sie erscheint: Am 2. April 2025 wird es so weit sein.