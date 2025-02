In den Kampf zwischen PoE 2 und Diablo 4 mischt sich ein fast vergessener Rivale ein: Last Epoch meldet sich zurück

Im Frühling geht es mit Season 2 von Last Epoch weiter.

Nur 15 Sekunden dauert der erste Trailer zur zweiten Season von Last Epoch. Dafür verraten die Entwickler des Action-Rollenspiels aber bereits deren Releasedatum: Am 2. April 2025 wird es einen Schwung neuer Inhalte geben, von denen schon jetzt einige bekannt sind. Denn neben dem sehr kurzen Teaser gibt es auch schon eine ausführlichere Roadmap zur Zukunft des Rivalen von Diablo und Path of Exile.

Was steckt in Season 2?

0:15 Last Epoch: Der erste Teaser zu Season 2 zeigt ein grauenhaftes Monster aus nächster Nähe

Die neue Season wird den Namen Tombs of the Erased (zu Deutsch also Gräber der Ausgelöschten ) tragen. Im Mittelpunkt der neuen Inhalte wird eine mächtige Entität namens Die Weberin stehen, die möglicherweise schon im obigen Teaser zu sehen ist. Aber die Entwickler haben auch schon vor einiger Zeit konkrete Neuerungen angekündigt:

Die Roadmap zeigt geplante Änderungen von Season 2 und darüber hinaus.

Monolith of Fate: Die Endgame-Mechanik wird mit neuen Zielen, Gegnern und überarbeiteten Missionen erweitert und soll so abwechslungsreicher werden. Es wird außerdem neue Gebiete namens Woven Echoes geben, in denen ihr neue Belohnungen erspielt.

Die Endgame-Mechanik wird mit neuen Zielen, Gegnern und überarbeiteten Missionen erweitert und soll so abwechslungsreicher werden. Es wird außerdem neue Gebiete namens geben, in denen ihr neue Belohnungen erspielt. Weber-Fraktionsbaum: Mithilfe der neuen Weber-Fraktion könnt ihr eure Monolith-Zeitstrahlen anpassen. Sie wird für alle Spielerinnen und Spieler unabhängig von anderen Fraktions-Zugehörigkeiten verfügbar sein.

Mithilfe der neuen Weber-Fraktion könnt ihr eure Monolith-Zeitstrahlen anpassen. Sie wird für alle Spielerinnen und Spieler unabhängig von anderen Fraktions-Zugehörigkeiten verfügbar sein. Dungeons: Nicht genauer spezifizierte Spielerwünsche sollen erfüllt werden und Dungeons sollen für Anfänger zugänglicher werden.

Nicht genauer spezifizierte Spielerwünsche sollen erfüllt werden und Dungeons sollen für Anfänger zugänglicher werden. Sentinel: Einige Fähigkeiten der Klasse werden angepasst, außerdem wird Volatile Reversal komplett überarbeitet.

Einige Fähigkeiten der Klasse werden angepasst, außerdem wird komplett überarbeitet. Gräber und Friedhöfe: Neue Zonen, die innerhalb von Monolith Echoes erscheinen und zusätzliche Belohnungen bieten.

Neue Zonen, die innerhalb von Monolith Echoes erscheinen und zusätzliche Belohnungen bieten. Champions: Seltene Gegner, die größere Herausforderungen, aber auch Belohnungen mitbringen.

Seltene Gegner, die größere Herausforderungen, aber auch Belohnungen mitbringen. Endgame Crafting: Es wird neue Möglichkeiten geben, Gegenstände zu verbessern.

Es wird neue Möglichkeiten geben, Gegenstände zu verbessern. Neue Endgame-Bosse: Um das Endgame abwechslungsreicher zu gestalten, werden neue Bossgegner eingeführt.

Abgesehen von diesen Neuerungen soll Season 2 zudem zahlreiche Bugs fixen, an der Performance schrauben und kleinere Komfortverbesserungen einführen.

Ob Last Epoch mit dem Update zu Season 2 das große Comeback gelingt, muss sich zum Release zeigen. Aktuell sind bei Steam meist nur einige tausend Spielerinnen und Spieler gleichzeitig online. Mit einer großen Ladung neuer Inhalte kann sich das allerdings schnell ändern. Ob man auch an ein Path of Exile 2 oder Diablo 4 heranreichen kann, bleibt ungewiss.