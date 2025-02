Maurice hat Kingdom Come 1 erst jetzt für Teil 2 gespielt und es war glorreich!

Meine größte Schande als Freund des Mittelalters und des Rollenspiels: Ich hatte bislang nie Kingdom Come: Deliverance gespielt. Ein untragbarer Zustand, wo doch jetzt Teil 2 erscheint! Und eine schöne Story will in Gänze erlebt werden. Also hab ich es kurzerhand nachgeholt und gemerkt: Das Ding ist immer noch verdammt spielenswert, selbst 7 Jahre später.

Maurice streamt 5 Tage die Woche auf Twitch und veröffentlicht regelmäßig Kolumnen und Analysen auf YouTube – schaut doch mal rein!