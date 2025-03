Path of Exile 2: Das große Update 0.2.0 hat einen Namen und einen Termin, zeigt eine neue Waffe

Lange hoffen Fans des Action-Rollenspiels Path of Exile 2 jetzt schon auf das nächste Update 0.2.0, das viele Spieler wieder zurückholen soll. Jetzt kennen wir endlich einen Termin und bekommen einen Vorgeschmack auf eine neue Waffe! Der Speer hält ins Spiel Einzug, und zwar am 4. April 2025 um 21 Uhr.

Der Patch hat sogar einen Namen bekommen und der lautet: Dawn of the Hunt – damit bekommt es fast schon Season oder gar Addon-Charakter, bleibt aber natürlich kostenlos. Wir kennen jetzt auch einen Termin, zu dem noch viel mehr Details zum neuen Patch enthüllt werden sollen. Am 27. März um 20 Uhr könnt ihr bei Twitch einschalten und bekommt die wichtigsten Infos aus erster Hand.

Neben dem Speer bringt das Update auch ein paar neue einzigartige Gegenstände ins Spiel, außerdem wurden neue Support Gems angekündigt und viele nervige Bugs sowie Balance-Probleme werden angegangen.