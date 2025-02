Path of Exile 2: Das wichtige Update 0.2.0. soll viele Spieler zurückholen, jetzt wurden erste Inhalte enthüllt

An den Amboss! Grinding Gear Games schmiedet Path of Exile 2 zur besten Version seiner selbst.

Path of Exile 2 hat einen guten Start hingelegt, doch Diablos ärgster Konkurrent befindet sich noch immer im Early Access und wenig überraschend gibt es deshalb noch viele Kinderkrankheiten. Das Studio hinter dem Action-Rollenspiel ist sich dessen bewusst und fest entschlossen, mit vielen Patches für Besserung zu sorgen.

Der nächste wirklich große Patch soll das Update 0.2.0 werden. Darauf warten Fans von Path of Exile 2 gerade mit Hochspannung, zumal das Studio bereits anmerkte, dass sie viele verloren gegangene Spielerinnen und Spieler damit wieder zurückholen wollen.

Wann kommt der Patch 0.2.0?

Grinding Gear Games hat sich noch nicht auf ein konkretes Datum für den neuen Patch festgelegt, aber es wurde schon ein grober Release-Rahmen für den so wichtigen Patch in Aussicht gestellt:

Ende März 2025 soll der Patch erscheinen

Wir werden diese Meldung aktualisieren, sobald ein Termin für den Patch enthüllt wird.

Neue Inhalte für PoE 2

Der Patch soll im Übrigen nicht nur Bugs fixen, die Performance optimieren und die Stabilität erhöhen. Der Patch soll auch ganz konkret neue Spielinhalte einbringen. Allerdings werden diese neuen Inhalte gerade noch enthüllt. Wir fassen hier zusammen, was Grinding Gear Games bisher alles enthüllt hat:

Neue Unique Items

Als Erstes wurden neue einzigartige Items für Path of Exile 2 enthüllt. Dazu haben die Entwickler schon im Vorfeld gesagt, dass es derzeit zu wenige solcher meist enorm mächtigen Gegenstände im Spiel zu finden gibt. Diese Items wurden schon enthüllt:

The Bringer of Rain: Ein Gladiatoren-Helm, den ihr ab Level 52 aufsetzen könnt. Neben ordentlichen Stats sorgt der Helm aber auch dafür, dass ihr keine Brustpanzerung mehr tragen könnt. Dafür könnt ihr alle zweihändigen Waffen auch einhändig führen.

Ein Gladiatoren-Helm, den ihr ab Level 52 aufsetzen könnt. Neben ordentlichen Stats sorgt der Helm aber auch dafür, dass ihr keine Brustpanzerung mehr tragen könnt. Dafür könnt ihr alle zweihändigen Waffen auch einhändig führen. The Hammer of Faith: Dieser zweihändige Hammer hilft euch offensiv wie defensiv, denn er gewährt euch abseits des Schadens auch eine Resistenz gegen elementare Angriffe. Vor allem verpasst er euch aber alle 10 Sekunden einen zufälligen Schrein-Buff.

Neue Support Gems

Diese neuen Edelsteine sollen in größerer Menge mit Patch 0.2.0 ins Spiel kommen und sind dann vor allem für aktive Skills gedacht, für die ihr derzeit noch verhältnismäßig wenige Gems aufsammeln könnt. Ein paar neue Edelsteine wurden bereits angekündigt:

Derange: Dieser Edelstein erhöht den Schaden, den eure Skills anrichten, abhängig von eurer Intelligenz. Aber die Skills zehren dafür an eurem Energieschild.

Dieser Edelstein erhöht den Schaden, den eure Skills anrichten, abhängig von eurer Intelligenz. Aber die Skills zehren dafür an eurem Energieschild. Volcanic Eruption : Eure Nahkampfangriffe lösen eine Eruption aus, sofern sie bei einem Treffer brennen.

: Eure Nahkampfangriffe lösen eine Eruption aus, sofern sie bei einem Treffer brennen. Embitter: Wenn ein Skill, der Schaden verursacht, zusätzlichen Schaden durch einen bestimmten Schadenstyp verursacht, wird der Schadenstyp immer zu Kälteschaden.

Was der Patch noch verbessern soll

Konkrete Patch Notes gibt es für das Update 0.2.0 bisher noch nicht, aber das Team sprach über eine ganze Palette an Problemen, deren sich der Patch annehmen soll. Dabei kamen aktuelle Ärgernisse zur Sprache, die viele Spielerinnen und Spieler momentan am Spiel stören. Mit folgenden Verbesserungen ist zu rechnen:

Die Balance soll grundlegend überholt werden und viele Builds die zu schwach oder zu stark sind enstprechend angepasst werden.

Das Endgame soll sich reizvoller anfühlen und damit langfristig mehr Leute bei der Stange halten.

Das ganze Loot-System soll verbessert werden, damit ihr insbesondere im Endgame mehr spannende Gegenstände einsacken könnt.

Sobald uns konkrete Patch Notes vorliegen, werden sie hier ergänzt!

Natürlich gibt es eine sehr lange Liste an gewünschten Inhalten, die entweder neu ins Spiel kommen sollen oder auf Verbesserung warten. Allein ein Blick in die Kommentare zeigt, dass ihr viele Hoffnungen in den neuen Patch legt. Beispielsweise wird auch das Trading immer wieder als Problemfeld genannt.

Viele Spielerinnen und Spieler erwarten außerdem, dass mit Update 0.2.0 auch eine neue Klasse ins Spiel kommt. Bestätigt wurde das bislang aber noch nicht.