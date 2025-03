»Selten so gelacht« - Neue Koop-Sensation auf Steam steht kurz nach Release bei 97% positiv

Vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, aber ein obskures kleines Koop-Spiel wird gerade auf Steam rauf und runter gespielt. Die Rede ist von R.E.P.O., das am 26. Februar erschien, aber vor allem in den letzten Tagen immer mehr gleichzeitige Spielerinnen und Spieler anhäufen konnte. In den letzten 24 Stunden kam es auf den bisherigen Höchststand von ca. 55.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Damit überflügelte das Multiplayer-Spiel sogar weitaus größere Titel wie Dead by Daylight oder Civilization 7.

Und worum geht es nun in R.E.P.O? Der Trailer wirft viele Fragen auf, vermittelt die Faszination aber eigentlich ganz gut: pures Chaos. Dieses Spiel strapaziert vor allem eure Angstnerven, aber irgendwie auch eure Lachmuskeln. Ihr werdet euch abwechselnd also entweder scheckig lachen oder vor Schreck vom Stuhl fallen. Zumindest verspricht das R.E.P.O. Es scheint zu funktionieren, immerhin steht das witzige Horrorspiel bei gerade 97 Prozent positiven Bewertungen.

Das Spielprinzip sieht vor, dass ihr mit bis zu fünf weiteren Mitspielern euch auf den Weg macht, um wertvolle Objekte aus schaurigen Umgebungen zu stibitzen. Das kann ein Keramikset sein, oder ein vollständiges Piano. Der Clou an der Sache liegt in der Physik. Die Welt verfügt über eine umfassende Physik-Engine, sodass alles oder jeder darin die absurdesten Situationen herbeiführen kann. Zu allem Überfluss lauern in den düsteren Gängen dann auch noch die unterschiedlichsten Monster und Dämonen, die euch einen Schreck einjagen und ebenfalls mit der Physik interagieren. Das Ergebnis ist ein heilloses Durcheinander, an dem sich gerade Tausende Menschen erfreuen.

R.E.P.O befindet sich noch im Early Access und kostet selbst ohne Rabatt gerade einmal 10 Euro.