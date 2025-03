Shadow of the Road - Das Taktik-Rollenspiel im alten Japan lädt euch aktuell zum Anspielen ein

Nicht überall, wo Owlcat drauf steht, ist auch Owlcat drin: Shadow of the Road wird von den Rogue-Trader-Machern zwar gepublisht, entwickelt wird das Taktik-Rollenspiel jedoch von Another Angle Games. Das Spiel selbst passt aber ziemlich gut ins Portfolio der Eulenkatzen: Ihr liefert euch taktische Rundenkämpfe und levelt eure Charaktere - nur diesmal in einem japanischen Samurai-Setting.

Shadow of the Road spielt 1868 während des Boshin-Krieges zwischen Shogunat und Kaiserlichen, nur mischen in dieser Version der Geschichte auch Kampfroboter, Zauberer und Co. mit. Ihr rekrutiert auf Seiten des Tokugawa-Shogunats mächtige Krieger und kämpft für eure Sache.

Seit dem 25. März 2025 läuft auch eine Alpha zu Shadow of the Road. Ihr könnt euch via Steam auf die Liste setzen lassen und werdet kontaktiert, sobald wieder Plätze frei werden.