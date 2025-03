Shadows of the Forbidden Gods: Strategiespiel lässt euch als böser Gott die Welt ins Chaos stürzen

Im Strategie-Geheimtipp Shadows of the Forbidden Gods schlüpft ihr in die Rolle eines uralten, finsteren Gottes, der im Verborgenen Intrigen spinnt, Kultisten anheuert und die Menschheit langsam ins Chaos stürzt. Statt offener Kriege setzt ihr auf Manipulation, Wahnsinn und Schatten – bis es kein Zurück mehr gibt.

Intrigen, Kultisten und finstere Magie: Auf Steam gibt’s gerade eine unbekannte Strategie-Perle zum Schnäppchenpreis