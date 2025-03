Intrigen, Kultisten und finstere Magie: Auf Steam gibt’s gerade eine unbekannte Strategie-Perle zum Schnäppchenpreis

Tief in den Schatten schlummert eine uralte Macht. Sie war einst gefürchtet, dann vergessen – doch nie wirklich besiegt. Jahrtausende sind vergangen, während Könige kamen und starben, Imperien erblühten und zu Staub zerfielen. Und jetzt, in einer scheinbar friedlichen Welt, die ahnungslos ihrem Alltag nachgeht, beginnt sich etwas zu regen.

Ihr seid diese dunkle Macht.

Ein vergessener Albtraum, dessen Erwachen die Welt in den Abgrund reißen will. Doch euer Aufstieg geschieht zunächst nicht mit Feuer und Blitz, nicht mit marschierenden Armeen oder donnernden Schlachten. Stattdessen flüstert ihr in die Ohren der Mächtigen, lasst Schatten in ihre Herzen sickern und verwandelt ihre Helden in eure Werkzeuge.

Shadows of Forbidden Gods ist kein gewöhnliches Strategiespiel: Anstatt ein Volk zum Ruhm zu führen oder eine Zivilisation aufzubauen, seid ihr die dunkle Bedrohung, die sich langsam, aber unaufhaltsam über die Welt legt. Wer sich schon an Spielen wie Crusader Kings 3 oder Plague Inc. erfreut hat und dazu noch Lovecraft-Horror mag, wird hier ein Strategiespiel finden, das euch problemlos dutzende Stunden fesseln kann.

Der erste Schritt in die Dunkelheit

Der Weg zur Weltherrschaft beginnt leise.

Kein Donnern von Kriegstrommeln, keine blutigen Schlachtfelder – nur ein einzelner Schatten, der über die Welt kriecht.

Zu Beginn einer Partie von Shadows of Forbidden Gods wählt ihr einen der uralten Götter, deren Erwachen das Schicksal der Menschheit besiegeln wird. Nehmen wir an, ihr entscheidet euch für Iastur, den Lachenden König, einen Gott des Wahnsinns, der seine Macht durch Manipulation ausbreitet.

Zu Spielbeginn habt ihr die Wahl zwischen sechs verschiedenen Göttern - unter anderem dieser Riesenschlange.

Euer erster Schritt: Ein Agent wird in die Welt entsandt – vielleicht ein geächteter Magier, ein abtrünniger Priester oder ein fanatischer Kultist. Dieser Agent ist euer Werkzeug, um die ersten Risse in die Realität zu treiben. Eine abgelegene Stadt könnte ein perfekter Ausgangspunkt sein. Dort beginnt ihr, die Dunkelheit zu säen: Ihr flüstert in die Ohren der Adeligen, lasst Gerüchte umhergehen, verbreitet geheime Lehren in dunklen Gassen. Mit jedem Schritt wächst euer Einfluss.

Mit der Zeit breitet sich euer Schatten weiter aus.

Eure Anhänger infiltrieren benachbarte Städte, Adlige beginnen, eure verdrehte Philosophie zu vertreten, und ganze Landstriche versinken im Wahnsinn. Doch mit jeder weiteren Korruption wächst auch die Gegenwehr – die Menschen verbünden sich, ein Auserwählter erhebt sich und heilige Orden versuchen mit ihren Helden, eure Agenten auszulöschen.

1:21 Shadows of the Forbidden Gods: Strategiespiel lässt euch als böser Gott die Welt ins Chaos stürzen

Autoplay

Eine lebendige Welt voller Intrigen

Die prozedural generierte Spielwelt von Shadows of Forbidden Gods fühlt sich lebendig und dynamisch an: Nationen führen Kriege, Städte gedeihen oder verfallen, und mächtige Persönlichkeiten verfolgen ihre eigenen Ziele – jede mit individuellen Charakterzügen und Motivationen. Dadurch gleicht keine Partie der anderen, denn das Chaos, das ihr entfesselt, entwickelt sich jedes Mal anders.

Je nachdem, welche Gottheit ihr wählt und welche Agenten ihr rekrutiert, könnt ihr zig verschiedene Möglichkeiten wählen, wie ihr Chaos verbreitet. Und je mehr Chaos in der Welt herrscht, desto einfacher breitet sich eure Dunkelheit aus.

Nur einige der unfassbar vielen Möglichkeiten sind:

Ihr infiltriert scheinbar unwichtige Dörfer und gründet versteckte Kulte.

Ihr verleitet Orks, Zwerge und andere Völker, um gegen die Menschheit in den Krieg zu ziehen.

Ihr rottet ganze Nationen mit der Pest aus und bringt Leid über die Bevölkerung.

Ihr spinnt Intrigen, meuchelt Herrscher, platziert falsche Beweise und löst Bürgerkriege aus.

Ihr lasst Vulkane ausbrechen und beschwört Eiszeiten herauf.

Ihr vollführt dunkle Rituale, lasst Tote wieder auferstehen, die die Lebenden zu ihrem

Ähnlich wie in Crusader Kings werden wichtige Ereignisse in Pop-up-Fenstern dargestellt.

Der letzte Akt: Der Untergang der Welt

Während eure Macht wächst, nähert sich das Spiel seinem Höhepunkt. Abhängig von eurem gewählten Gott kann dies auf unterschiedliche Weise geschehen. Doch Vorsicht: Die Menschen geben nicht kampflos auf. Im letzten Akt des Spiels eskaliert der Widerstand, und eure Gegner setzen alles daran, euer Erwachen zu verhindern. Auch hier müsst ihr euch entscheiden, wie ihr das letzte Aufbäumen der Menschheit handhabt.

Werdet ihr im Verborgenen bleiben, während die Sterblichen in ihrem verzweifelten Kampf gegen eure dunkle Präsenz zugrunde gehen? Vielleicht ist die Welt bereits so sehr von Wahnsinn und Schatten durchdrungen, dass ihre letzten Helden hilflos sind – zerrüttet von Paranoia, geschwächt durch innere Machtkämpfe, während ihr unaufhaltsam euer finales Ziel erreicht.

Es gibt auch ein simples, rundenbasiertes Kampfsystem - die großen Stärken des Spiels liegen aber an anderer Stelle.

Oder zieht ihr eure Maske ab und zeigt euch der Welt in eurer wahren Gestalt? Einige der dunklen Götter können sich in physischer Form manifestieren, als übernatürliche Albtraumwesen, die sich den letzten Kriegern in einer finalen Konfrontation stellen – hier gibt's etwa eine uralte Riesenschlange, die ganze Städte verschlingt.

Welche Strategie ihr auch wählt, der Ausgang steht fest: Entweder ihr werdet triumphieren und die Welt in ewige Dunkelheit stürzen – oder die verzweifelten Helden finden einen letzten Funken Hoffnung und können euch doch noch einen Strich durch die Rechnung machen

Shadows of Forbidden Gods ist ein außergewöhnliches Strategiespiel, das mit seinem einzigartigen Konzept und seinen unzähligen tiefgehenden Mechaniken überzeugt – und auf Steam bis zum 18. März für nur knapp 7 Euro im Angebot.

Auch wenn die Grafik simpel, die Lernkurve steil und das UI sehr überladen sind: Die Möglichkeit, als dunkler Gott die Welt aus dem Schatten heraus zu übernehmen, bietet eine extrem spannende Abwechslung zu klassischen Strategiespielen.