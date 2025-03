Simulation für Hobby-Schiffskapitäne: Mit Seafarer stecht ihr in (hohe) See

Zu viel Höhenangst für den Flugsimulator? Dann solltet ihr vielleicht zum Frachterkapitän umschulen! Im Sommer erscheint mit Seafarer: The Ship Sim eine neue technische Simulation in schicker Unreal Engine 5, in der ihr eine offene Welt via Schiff durchquert.

Ihr entscheidet, ob ihr das mit gewaltigen Frachtern oder winzigen Schleppern macht. Dabei soll nicht nur das Schiff an sich simuliert werden, sondern auch das es umgebende Gewässer. Die Rede ist von einigen der glaubwürdigsten Wellen überhaupt. Darüber hinaus bietet die neue Sim einen Karrieremodus, in den ihr mit einem selbsterstellten Kapitän starten könnt und der mit einer ganzen Reihe an Herausforderungen aufwartet.

Im Sommer geht die Reise über die Weltmeere los, allerdings erstmal nur im Early Access. Seafarer erscheint auf Steam und im Epic Store, wo es jeweils für 25 Euro zu haben ist. Passt aber auf, dass ihr statt Höhenangst zu bekommen nicht plötzlich seekrank werdet!