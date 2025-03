Solasta 2 füllt die riesige Lücke, die Baldur's Gate 3 hinterlassen hat!

Baldur’s Gate 3 hat die Spielelandschaft ordentlich durchgeschüttelt, so viel ist klar. Und nicht nur das, es hat auch ein gigantisches Mainstream-Auge auf Dungeons and Dragons geworfen, das Regelwerk, auf dem das Rollenspiel basiert. Ob Solasta 2 ein so komplexes, umfangreiches und hochpoliertes Rollenspielabenteuer werden kann wie das große Vorbild, das ist natürlich fraglich. Baldur’s Gate 3 war ein absolutes Ausnahmespiel und es wird vermutlich noch lange als Messlatte über allen künftigen Rollenspielen thronen. Aber wir haben die Demo ausprobiert und sagen euch, warum wir erstmal guter Dinge sind!