Solasta 2 sieht aus wie neues Futter für Fans von Baldur's Gate 3 und bald könnt ihr's gratis testen

Wer nach Baldur's Gate 3 noch nicht genug von Rollenspielen mit Tabletop-Flair hat, sollte Solasta 2 im Auge behalten.

Es verschlägt euch in das Fantasy-Reich Neokos, das durch die Unreal Engine 5 beeindruckend in Szene gesetzt wird. Doch die wunderschöne Welt wird von einer dunklen Macht bedroht, die natürlich nur von talentierten Abenteurern abgewendet werden kann. In rundenbasierten Kämpfen stellt ihr euch übermächtigen Feinden und würfelt den Erfolg eurer Angriffe wie beim klassischen Pen&Paper aus.

Die Fortsetzung von Solasta: Crown of the Magister haben wir bereits angetestet. Was bisher gut läuft, und wo noch nachgestellt werden muss, lest ihr in unserer Preview.

Solasta 2 kann vom 24. Februar bis zum 3. März als Demo auf Steam getestet werden.