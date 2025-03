Wildgate: Im Koop-Shooter gehören Raumschlachten und Entermanöver zur Tagesordnung

Der erste Trailer zu Wildgate feierte sein Debüt während des Dreamhaven Showcase und gibt einen atmosphärischen Einblick in das, was Koop-Fans 2025 erwartet. Wir sehen Teams von Prospectors, die in stylischen Raumanzügen durch das All gleiten, feindliche Schiffe infiltrieren und sich heftige Feuergefechte liefern – sowohl zu Fuß als auch mit ihren Raumschiffen.

Mehr zum kommenden Koop-Shooter der Ex-Blizzard-Entwickler erfahrt ihr hier:

Raumschlachten und Schiffe entern – so spielt sich der neue Koop-Shooter Wildgate von Ex-Blizzard-Entwicklern