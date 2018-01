Gewinnspiel und Themenwoche zu Age of Empires - Wir feiern das Comeback des Klassikers

Age of Empires ist ein Klassiker - und ein klassisches GameStar-Thema. Bis heute stößt die Strategieserie bei Besuchern von GameStar.de auf großes Interesse, selbst in den dunkelsten Resteverwertungstagen von Age of Empires: Castle Siege erlosch ihr alter Glanz nie ganz. Nun feiert die Strategieserie endlich, endlich ihr wohlverdientes Comeback, vor allem natürlich dank der Ankündigung von Age of Empires 4. Das nehmen wir zum Anlass für eine große Themenwoche: Vom 20. bis 27. Januar gibt es täglich neue Artikel, Videos und Podcast-Specials zu Age of Empires.

Das Highlight ist unsere große Titelgeschichte zur Age of Empires: Definitive Edition. Sandro Odak hat die Entwickler und Microsoft-Entscheider in Seattle besucht und die Definitive Edition weltexklusiv gespielt. Er erzählt, welche Probleme es beim 4K-Remaster gab, wer sich über die Neuerungen ärgern könnte, und wie es überhaupt dazu kam, dass Microsoft Age of Empires wiederbelebte.

Samstag, 20. Januar

Exklusiver Entwicklerbesuch: Unsere große Titelstory zur AoE: Definitive Edition (Plus)

Das ändert sich: Alle Neuerungen der AoE: Definitive Edition auf einen Blick

Sonntag, 21. Januar

Kolumne: Das beste Age of Empires, das niemand mag

Podcast-Special #1: Der Mann, der Age of Empires rettete (Plus)

Montag, 22. Januar

Community-Umfrage: Was ist eure Lieblings-Einheit in Age of Empires 2?

Interview mit dem AoE-Erfinder: Bruce Shelley - »Ich spiele kaum noch«

Podcast-Special #2: Interview mit Bruce Shelley in voller Länge (Plus)

Dienstag, 23. Januar

Das sagt die Redaktion: Diese Features wünschen wir uns für AoE 4

Special: Was Age of Empires 4 von einer Mod lernen kann (Plus)

Video zur Mod: Der Erste Weltkrieg in Age of Empires (Plus)

Mittwoch, 24. Januar

Special: Weshalb die Age of Empires: Definitive Editon nicht auf Steam erscheint

Preview-Video: Sandro spielt die AoE: Definitive Edition (Plus)

Maurice vs. Micha im Video: Was ist besser, Age of Empires oder Command & Conquer? (Plus)

Donnerstag, 25. Januar

Das kostenlose Age of Empires: Preview zu 0 A.D.

Knallharte Epochenstrategie: Preview-Video zu 0 A.D.

Kolumne zu Remasters: Gebt Spielen ein Gedächtnis! (Plus)

Freitag, 26. Januar

Making of Dune 2: Wie die Echtzeit-Strategie auf Sand gebaut wurde (Plus)

Entwickler antworten: Warum sind Strategiespiele so ein typisch deutsches Genre? (Repost)

Samstag, 27. Januar

Alptraum Age of Empires: Lootboxen, MOBA-Helden & Co - Wie AoE 4 enden könnte (Satire)

GameStar Podcast: Wie Videospiele die Geschichte verzerren, und wozu das führt

