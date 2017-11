Nachdem der ursprünglich geplante Testlauf der PC-Version 1.0 von Playerunknown's Battlegrounds Anfang November verschoben werden musste, steht nun endlich der Starttermin fest: Am morgigen Dienstag, den 14. November, können wir 24 Stunden lang die Release-Version von PUBG Probe spielen, inklusive dem neuen Vaulting- und Kletter-System.

Das Update wird in Deutschland um Punkt drei Uhr morgens auf den Testserver gespielt und ist anschließend bis zum nächsten Morgen (Mittwoch, der 15.11.) um ebenfalls drei Uhr in der früh verfügbar. Um selbst spielen zu können, müsst ihr euch nur den Testserver Client von Steam herunterladen und ab drei Uhr heute Nacht den Patch downloaden.

We will be deploying the test build with vaulting & climbing and ballistics overhaul Nov 13th 6:00PM PST, Nov 14th 3:00AM CET.



The servers will stay up for at least a day. Please read the patch notes here: https://t.co/ff1192nAC1