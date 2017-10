Am 26. Oktober erscheint die Riesenkampagne Mortal Empires, welche die Völker und Gebiete aus Total War: Warhammer und Total War: Warhammer 2 zu einer einzigen riesigen Weltkarte vereint. Jetzt haben die Entwickler erstmals gezeigt, wie genau die aussehen wird.

Die Karte von Mortal Empires wirft nicht einfach exakt die Welten beider Spiele zusammen. Sie streicht dabei eine Handvoll Nebenvölker und Provinzen, um die wohl ohnehin schon langen Zugzeiten der KI zu verkürzen.

Außerdem erhalten einige Anführer neue Startpositionen. So beginnt Skavenlord Queek etwa in der alten Welt, obwohl es im ersten Total War: Warhammer noch gar keine Skaven gab. Laut Creative Assembly wird er außerdem in den Wettstreit um die Zwergenstatt Karak Achtgipfel zwischen Skarsnik und Belegar Eisenhammer eingebunden. Auch Queeks Skaven erhalten Boni, wenn sie diese essentielle Stadt besetzen, und Nachteile ohne sie.

Manche der geplanten Features werden es aber nicht in die Release-Version schaffen. So fehlt noch die Norsca-Fraktion und die Anführer des Imperiums haben keine einzigartigen Startpositionen wie die Lords der neueren Völker. Das wollen die Entwickler per Update nachliefern.

Mortal Empires wird kostenlos für alle Besitzer beider Teile von Total War: Warhammer. Mit den Verbesserungen des zweiten Teils, aber ohne seine größte Schwäche - die Mahlstrom-Siegbedingung, die uns im Test zu Total War: Warhammer 2 stark frustrierte - könnte es der bislang beste der Fantasy-Feldzüge werden.

Total War: Warhammer 2 - Screenshots ansehen