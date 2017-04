Nach dem Tod der Leia-Darstellerin Carrie Fisher behauptete kürzlich ihr Bruder, dass sie auch in Episode 9 mitspielen wird. Nun klärt Lucasfilm-Chefin auf: Leia ist in Episode 9 nicht dabei.

Von Vera Tidona |

Die verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher ist in Star Wars: The Last Jedi das letzte Mal als Leia zu sehen.

Der plötzliche Tod der Schauspielerin und Leia-Darstellerin Carrie Fisher stellt Lucasfilm vor der schwierige Situation, wie nun die Geschichte von Leia einen würdigen Abschluss finden wird. Wie der genau aussieht, ist noch geheim.

Star Wars: Episode 9 doch ohne Leia

Erst vor wenigen Tagen behauptete Carrie Fishers Bruder, Todd Fisher, dass Leia auch in Episode 9 als Finale der neuen Trilogie mitspielen wird. Dafür verwendet das Filmstudio die bereits abgedrehten Szenen für Episode 8.

Jetzt meldet sich Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy zu Wort und stellt klar: Carrie Fisher wird nicht in Episode 9 mitspielen. Im Gespräch mit ABC Good Morning America meinte sie, dass es solche Pläne nicht gibt und Todd Fisher da wohl etwas missverstanden hätte.

EXCLUSIVE: Lucasfilm President Kathy Kennedy says Carrie Fisher will NOT be in @StarWars Episode 9 as General Leia. #SWCO #TheLastJedi pic.twitter.com/gxH80QteYb — Good Morning America (@GMA) April 14, 2017

Wie geht die Leia-Story zu Ende?

Fest steht, dass Carrie Fisher vor ihrem Tod ihre Szenen für Episode 8 bereits fertig gedreht hatte. Jedoch sollte sie in Episode 9 eine noch größere Rolle einnehmen, doch daraus wurde nichts. Doch nach ihrem Tod haben sich die Verantwortlichen noch einmal für die Pläne zu Episode 9 zusammengesetzt, um Anpassungen und Änderungen vorzunehmen. Carrie Fisher wird leider nicht in Episode 9 mit dabei sein.

Die Schauspielerin mit Hilfe von CGI-Aufnahmen zurückzuholen ähnlich wie in Rogue One, wurde von Anfang an abgelehnt, aus Respekt gegenüber der Schauspielerin und ihrer Familie.

Es bleibt nun spannend, wie die Geschichte der Rebellen in Episode 9 ohne Leia als General des Widerstands fortgesetzt wird und wie man einen passend Abschluss der Leia-Story finden wird.

Carrie Fisher als Leia in Star Wars: Die letzten Jedi.

Star Wars: Die letzten Jedi wird Leias letzter Auftritt

Zunächst gibt es ein Wiedersehen mit Leia in Star Wars: Die letzten Jedi an der Seite von Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Luke Skywalker (Mark Hamill) und Kylo Ren (Adam Driver) der First Order. Kinostart ist am 14. Dezember. Vor wenigen Tagen wurde ein erster Teaser-Trailer auf der Star Wars Celebration vorgestellt, der die Vorfreude der Fans ganz schön anheizen dürfte.

Mit Episode 9 findet die neue Star-Wars-Trilogie voraussichtlich im Mai 2019 ihren Abschluss.