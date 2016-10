Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Gears of War 4 - Alle Infos: PC-Test und Vorzeige-Portierung im Technik-Check

Gears of War 4 hat es als erster Gears-Shooter auch auf den PC geschafft und entpuppt sich in unserem Test als Vorbild-Portierung im Rahmen von Play Anywhere.

Von Elena Schulz |