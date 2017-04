Der erste Patch für Sniper: Ghost Warrior 3 ist über Steam verfügbar und bringt unter anderem einen FOV-Slider.

Zum Thema Ghost Warrior 3 ab 44,98 € bei Amazon.de Sniper Ghost Warrior 3 - Season Pass Edition für 39,99 € bei GamesPlanet.com Es hat nur zwei Tage gedauert, schon war der erste Patch für Sniper: Ghost Warrior 3 über Steam zum Download verfügbar. Damit sind zwar längst nicht alle Fehler des Spiels aus der Welt, wie wir selbst schon festgestellt haben, aber immerhin wurden neben Bugs auch neue Optionen eingefügt.

Die Entwickler liefern mit dem ersten Patch ein paar Optionen, die bei Ego-Shootern auf dem PC durchaus als Standard gelten. So können Spieler jetzt das Field of View, also die Breite des Sichtfelds vergrößern. Das kann allerdings auch Performance kosten.

Außerdem kann das Motion Blur jetzt in den Optionen unabhängig von anderen Effekte deaktiviert werden.

Der Patch behebt auch einige Missionsfehler, Probleme bei den Tastenzuweisungen und weitere Bugs, die in den vollständigen Patch Notes aufgelistet werden.

In den kommenden Wochen wird es aber hoffentlich noch viele weitere Updates für Sniper: Ghost Warrior 3 geben, schließlich gibt es durchaus noch einige Probleme zu beheben, und vielseitigere Einstellmöglichkeiten - beispielsweise beim HUD - würden sicher für Pluspunkte bei den Käufern sorgen.

Im Herbst soll ja dann auch noch ein Mulitplayer-Modus kostenlos nachgereicht werden.

Added an FOV slider > You can find it: Option Menu > Settings > Video

Added a Motion Blur On/Off toggle > You can find it: Option Menu > Settings > Video > Advanced options

Fixed Heart beat sound

Fixed various extreme navigation issues

Made the Buggy Vehicle destructible

Fixed the KTR assault rifle aim position

Fixed some issues with using ladders

Fixed discovering new Points of Interest

Fixed saving issues of completed Points of Interest

Fixed issues with settings changes not saving properly

Fixed animation - sprint to zoom blend

Fixed animation - fast select prams unify

Tweaks in bows animations

Multiple mission scripting fixes

Various ambient sound fixes

Wolf sound fixes

Removed green blood elements in wolf attack

Repaired character voice in the Deep Ending mission

Repaired bush sounds for player

Fixes some keyboard binding issues

Fixed some of the cases with rain inside the building

Some localization fixes