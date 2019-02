Spiele-Festivals sind doch etwas Schönes: Hier treffen Spieler auf gleichgesinnte Fans, nehmen an spaßigen Spielen teil und treffen vielleicht sogar die Köpfe hinter ihrem Lieblingsspiel. Vergangenes Wochenende fand in Norwich, einer Stadt im Osten Englands, ein Spiele-Event namens Fortnite Live statt.

Viele der Besucher zeigten sich mit dem Event aber alles andere als zufrieden. Besonders die hohen Preise, lange Wartezeiten und das schmale Angebot an Aktivitäten ließ Kinder und ihre Eltern enttäuscht zurück. Auch Epic Games ist mit dem inoffiziellen Event unzufrieden und hat den Veranstalter jetzt verklagt.

I think they could of done more, but at least a refund has been given for wristband, but have said they will offer refunds for tickets pic.twitter.com/aFRq46218W