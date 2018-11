Rapper 2 Milly, den man vor allem für seinen Song »Milly Rock« kennt, will rechtliche Schritte gegen Epic einleiten. Die hatten ohne Erlaubnis seinen Tanz als Swipe-It-Emote in Fortnite gegen Echtgeld (etwa 5 Euro) angeboten. Auch andere Künstler zeigen sich unzufrieden.

Der Tanz-Emote war im Rahmen des Battlepasses der fünften Season erhältlich, ist in der aktuellen sechsten Season aber nicht mehr verfügbar. Wie genau die Klage lautet, ist nicht bekannt. 2 Milly betont, dass es ihm nicht um das Geld gehe, sondern darum »zu schützen, was ihm gehört«.

Er ist nicht der erste, der sich dahingehend beschwert: Auf Twitter hatte Chance The Rapper Epic vorgeschlagen, dass man neben den Tanz-Emotes auch die Lieder dahinter ins Spiel integrieren und die Künstler beteiligen könnte. Auch Rapper Blocboy JB hat sich auf Twitter geäußert, weil Fortnite seinen »Shoot Dance« als Emote verwendet, ohne dass er etwas davon hat.

Fortnite should put the actual rap songs behind the dances that make so much money as Emotes. Black creatives created and popularized these dances but never monetized them. Imagine the money people are spending on these Emotes being shared with the artists that made them