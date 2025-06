007 First Light - Fünf Details aus dem Trailer, die Bond-Fans aufhorchen lassen

Der neue Bond von IO Interactive sieht nicht aus wie einer der altbekannten Schauspieler. An Bonds Persönlichkeit dürfte das aber wenig ändern.

Die Präsentation des neuen James-Bond-Videospiels aus dem Hause IO Interactive verlief für viele Fans unerwartet. Erst wurde das 007 First Light überraschend während des PlayStation-Events State of Play angekündigt, dann folgte bei Entwickler IOIs eigenem Showcase ... nichts.

Denn die große Gameplay-Präsentation, nach der sich viele nach dem fulminanten Reveal-Trailer wohl gesehnt hatte, blieb am vergangenen Samstag aus. Stattdessen hieß es seitens der Entwickler, man wolle echte Spielszenen erst später in diesem Sommer zeigen.

Das heißt allerdings nicht, dass wir nicht schon eine ganze Menge über das kommende Bond-Spiel und sein Setting wissen. Denn der Trailer gibt bereits deutlich mehr Details preis, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Wir haben fünf wichtige Infos für euch herausgesucht:

3:14 Im filmreifen Trailer zu 007 First Light werdet ihr zum berühmtesten Geheimagenten aller Zeiten

Eine neue Origin-Story

Gleich als allererstes fällt bei einem Blick in den Trailer auf, dass wir es hier mit einem deutlich jüngeren James Bond zu tun haben, als wir ihn in den letzten Jahren auf der Kinoleinwand zu sehen bekamen. Das ist kein Zufall, denn mit 007 First Light will Entwickler IO Interactive die Hintergrundgeschichte des ikonischen Doppelnullagenten erzählen.

Das Spiel soll beleuchten, wie James Bond zum britischen Auslandsgeheimdienst MI6 kam und sich dort seine ersten Sporen verdient hat. Im Spiel erleben wir Bond als 26-jährigen Heißsporn, der gerade erst an einer unehrenhaften Entlassung aus der Marine vorbeigeschrammt ist und nun wegen seiner Kombination aus Glück, Talent und Kreativität - vom MI6 angeheuert wird.

Was die Handlung angeht, so lässt sich aus dem Trailer bereits entnehmen, dass wir es mit einer typischen Spionage-Story zu tun bekommen. Der ehemalige Doppelnullagent 009 hat sich vom MI6 abgewandt und ist somit zur Gefahr für die nationale Sicherheit Großbritanniens geworden. Bonds Aufgabe wird es sein, 009 zu liquidieren. Dargestellt wird 007 im Spiel übrigens von Schauspieler Patrick Gibson (Tolkien, Dexter: Original Sin).

Auch Erfinder Q kehrt in First Light zurück und erinnert an sein Aussehen aus den alten Bond-Filmen.

Alte und neue Charaktere

Ein Doppelnullagent ist zwar auch allein schon ein verdammt fähiger Spion. Doch Geheimdiensttätigkeit ist Teamwork und so stehen Protagonist James Bond auch in First Light wieder allerhand Freunde und Helfer zur Seite. Einige davon sind altbekannt; so dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit MI6-Chefin M, Erfinder Q und der Sekretärin Moneypenny freuen.

In First Light werden aber auch gänzlich neue Figuren zu sehen sein, die bisher in keinem Bond-Werk vorkamen und von denen bisher nur der Name bekannt ist. Dazu zählen etwa die Agentin Isola und der MI6-Mitarbeiter Greenway, der wohl als Bonds Mentor fungieren wird.

Schnelle Autos, cooles Gadgets

Obwohl es sich bei First Light um eine Origin-Story handelt, die zeigen soll, wie Bond erst zum berühmten Doppelnullagenten geworden ist, dürfen die Annehmlichkeiten des Agentenlebens auch im neuen Spiel nicht fehlen. Das bedeutet, wir bekommen auch in First Light Zugriff auf allerhand nützliche Gadgets und schnelle Autos.

Im Trailer ist bereits ein in einen Motorradauspuff eingebauter Flammenwerfer zu sehen, den Bond per Knopfdruck an seiner Luxus-Uhr zündet. Und Bond wäre wohl nicht Bond, wenn er keinen Aston Martin fahren würde. Der Trailer zeigt uns den jungen Agenten am Steuer eines senfgelben Aston Martin DBS aus dem Jahr 1969. Das Spiel handelt jedoch in der Gegenwart; IOIs Bond scheint also ein Faible für Oldtimer zu haben.

Bonds neuer, alter Aston Martin DBS. Die Szene aus dem Trailer lässt mindestens eine ausgedehnte Verfolgungsjagd im Spiel erwarten.

Mit 007 um die Welt

Ebenfalls typisch Bond ist eine Geschichte mit Schauplätzen auf der ganzen Welt – nur das Regen verhangene London wäre ja auch wirklich zu langweilig. Der Trailer zeigt uns bereits schneebedeckte Berge, einladende Strände, Schießereien im Dschungel, einen Einsatz im Museum; auch Klubs und Luxusjachten stehen auf dem Programm. Tausendsassa James Bond findet sich in jedem Setting zurecht.

Was wissen wir über das Gameplay?

Wer sich 007 First Light als Action-Feuerwerk im Stile eines Uncharted oder The Last of Us vorstellt, der liegt wohl falsch – trotz der gezeigten fulminanten Schießereien im Trailer. Viel eher dürfte das Spiel sich mit seinem Gameplay an IO Interactives anderer großer Agenten-Marke Hitman orientieren, was viele Schleichpassagen erwarten lässt.

Große Sandbox-Levels wie in Hitman wird First Light dafür wohl nicht bieten. Stattdessen rechnen wir für das Spiel mit einer deutlich lineareren Struktur, die Level für Level Bonds Werdegang zum Doppelnullagenten nachverfolgt. Der Trailer zeichnet das Bild eines traditionellen Action-Adventures mit Story-Fokus.

Genauere Details zum Gameplay will Entwickler IOI jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten – wenn es soweit ist, erfahrt ihr es natürlich zuerst bei uns. First Light soll 2026 für Xbox Series X/S, Playstation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen, einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Gleiches gilt übrigens für James Bonds nächstes Kino-Abenteuer