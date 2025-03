Für 10 Euro bekommt ihr über 400 Spiele und tut auch noch etwas Gutes

Octodad und Hoa sind nur zwei von über 400 Spielen, die ihr gerade für sehr wenig Geld bekommt, das viel bewirken kann.

Im Januar 2025 wütete in Kalifornien eine verheerende Naturkatastrophe, der aktuellen Schätzungen zufolge mindestens 29 Menschen zum Opfer fielen und die mit einem geschätzten Schaden von bis zu 250 Milliarden US-Dollar zu den zerstörerischsten der US-Historie zählt.

Eine Folge an gewaltigen Waldbrände war es, die ab dem 7. Januar großflächige Zerstörung an der Natur und Wohnorten anrichtete. 235.000 Menschen wurden evakuiert. Seit dem 31. Januar gelten die Brände als eingedämmt, doch der angerichtete Schaden wird noch lange spürbar bleiben.

Um Betroffenen dabei zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen, haben sich hunderte Entwickler zusammengetan und ein Paket aus 422 Spielen geschnürt, das für nur 10 Euro zu haben ist. Die Einnahmen sollen vollständig (abzüglich Verarbeitungsgebühren) einer gemeinnützigen, kalifornischen Organisation namens CORE (Community Organized Relief Effort) gespendet werden.

Eine kleine Auswahl der Spiele könnt ihr euch im offiziellen Trailer ansehen:

1:00 400 Spiele für 10 Euro: Itch.io sammelt Geld für Betroffene der Waldbrände in Kalifornien

Diese Spiele stecken im Paket

Itch.io ist eine Videospiel-Webseite, auf der in erster Linie Indie-Spiele zum Verkauf stehen. Entsprechend besteht auch das California Fire Relief Bundle ausschließlich aus kleinen Indie-Perlen, kreativen Experimenten und obskuren Nischenprodukten.

Davon aber nun mal ganze 422 Stück! Und wer genau hinsieht, findet ihr der Masse an Indie-Spielen auch ein paar echte Geheimtipps. Hier seien nur ein paar kleine Highlights genannt, die uns ins Auge gestochen sind:

Tunic: Das Spiel sieht knuffig aus und erinnert an einige ältere Zelda-Spiele, aber unterschätzt dieses Rollenspiel nicht! Hier müsst ihr einige äußerst knackige Herausforderungen bestehen.

Octodad: Ein vor allem im Koop zum Schreien komisches Geschicklichkeitsspiel, in dem jeder Teilnehmer ein anderes Körperteil eines Oktopusses spielt, der sich als Familienvater ausgibt. Herzlich, knifflig und sehr, sehr lustig.

SkateBIRD: Ein Skateboard-Spiel zum Herunterkommen, bei dem ihr als Vogel winzige Halfpipes unsicher macht. Da macht selbst Tony Hawk große Augen. Oder eher Tony Bird?

Hoa: Ein entspannter Plattformer, mit wundervoll anzusehenden Umgebungen und handgezeichneten Grafiken in einer mehr als träumerischen Welt voller putziger Wesen.

Es kann sich also lohnen, ein wenig die Riege an Spielen durchzuforsten und auf Erkundungstour zu gehen. Vielleicht entdeckt ihr sogar ein Spiel, das ihr vorher nicht auf dem Zettel hattet! Probiert es doch einfach mal aus und im schlimmsten Fall habt ihr immer noch eine gute Tat getan.

100.000 US-Dollar sollen mit dem Bundle erreicht werden, aktuell steht die Aktion bei ca. 60.000 US-Dollar – da geht also noch was! Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr in der Riege aus Spielen noch etwas für euch gefunden habt.