10 statt 227 Euro: Im Abo bei Humble gibt es jetzt mehrere topaktuelle Spiele fast nachgeworfen

Die opulenten Raumschlachten aus Homeworld 3 werden ein Jahr nach Release schon für einen Zehner verschleudert.

Der März bringt ein neues Humble Choice Bundle mit acht Spielen im Wert von über 200 Euro – für nur zehn Euro Abo-Kosten. Nach dem Strategiespiel-Fokus im Februar überrascht das aktuelle Paket mit einer Mischung aus atmosphärischen Survival-Abenteuern, epischen Weltraumschlachten und kreativen Indie-Projekten, von denen viele noch nicht mal ein Jahr alt sind.

Highlight #1: Pacific Drive

11:47 Pacific Drive - Test-Video zum unvergesslichen Auto-Survival-Spiel

Genre: Survival, Roguelike-Driving | Entwickler: Ironwood Studios | Release: 22. Februar 2024

Pacific Drive entführt euch in die surreale Olympic Exclusion Zone, die von paranormalen Phänomenen durchdrungen ist. Das Survivalspiel kombiniert Fahrzeugmanagement mit Roadtrip-Atmosphäre: Ressourcensammeln, Reparaturen unter Zeitdruck und die Erkundung einer unberechenbaren Umwelt verschmelzen zu einem einzigartigen Gameplay-Erlebnis.

Besonders hübsch und spielerisch spannend ist das dynamische Wetter- und Anomaliesystem, das jede Fahrt zum unvorhersehbaren Abenteuer macht. Obwohl Survivalspiele oft knackig sind, hat Pacific Drive eine eher sanfte Lernkurve für Einsteiger, bietet aber auch viele herausfordernde Optionen für Genreveteranen.

Highlight #2: Homeworld 3

18:38 Homeworld 3 - Test-Video zum Weltraum-Strategiespiel

Genre: Echtzeit-Strategie, Sci-Fi | Entwickler: Blackbird Interactive | Release: 13. Mai 2024

Nach über zwei Jahrzehnten Wartezeit kehrte die legendäre Homeworld-Reihe 2024 mit einem dritten Teil zurück. Homeworld 3 setzt auf taktischen Tiefgang und visuelle Opulenz: Gigantische Trägerschiffe manövrieren durch Asteroidenfelder, Jägergeschwader liefern sich Gefechte in kosmischen Nebeln, und jede Entscheidung beeinflusst den Ausgang der Schlacht.

Die Spieler auf Steam bemängeln zwar die mäßige Kampagne, loben aber die ausgereiften Multiplayer- und Koop-Modi. Für Fans schicker Raumschlachten bleibt Homeworld 3 trotz diverser Schwächen ein Pflichtkauf, denn in unserem Test konnte es immerhin ordentliche 80 Wertungspunkte abstauben - erst recht zum aktuellen Preis.

Die weiteren Spiele im Humble Monthly Bundle

Tales of Kenzera: ZAU (EA App): Dieses Metroidvania spielt in der Welt der afrikanischen Mythologie. Als junger Schamane erkundet ihr labyrinthartige Landschaften, löst Rätsel und bekämpft Geisterwesen mit rhythmisch getimten Attacken.

2:07 Tales of Kenzera: Zau - Im Metroidvania verbündet ihr euch mit dem Todesgott

Gravity Circuit: Inspiriert von Klassikern wie Mega Man und Ninja Gaiden überzeugt dieser Platformer mit präzisen Sprungpassagen und herausfordernden Bosskämpfen.

Wild Hearts (EA App): Der Monster-Hunter-Konkurrent setzt auf actionreiche Kämpfe gegen gigantische Bestien im feudalen Japan. Das Karakuri-System erlaubt es euch, während des Gefechts Türme oder Fallen zu errichten – eine kreative Idee, die allerdings unter technischen Mängeln auf PC leidet.

21:55 Wild Hearts - Test-Video: Das Spiel ist ein Monster, leider auch bei der Technik

Cavern of Dreams: Ein Plattformer im Stil alter N64-Klassiker, in dem ihr Rätsel löst, Ressourcen sammelt und mit skurrilen Kreaturen interagiert. Das Spiel verzichtet bewusst auf Kampfmechaniken und setzt stattdessen auf entspannte Atmosphäre und Entdeckung.

Racine: In dieser Mischung aus Roguelike und Autobattler müsst ihr euren Charakter upgraden, sodass er sich durch die düstere Spielwelt prügeln kann. Mit Karten könnt ihr auch aktiv ins Kampfgeschehen eingreifen.

Sir Whoopass: Immortal Death: Ein humorvolles Action-Adventure, das sich durch übertriebene Gewalt und eine komplett absurde Handlung auszeichnet. Ihr schlüpft in die Rolle eines unsterblichen Ritters, der sich durch eine Welt voller Monster kämpfen muss. Dazu gesellen sich Minigames, unter anderem im Stil von Flappy Bird.

So sichert ihr euch das Humble Monthly März 2025

Das Bundle ist bis zum 1. April 2025 erhältlich. Ein monatliches Humble-Choice-Abo (10 Euro) genügt, um alle acht Spiele zu erhalten. Nach dem Kauf lassen sich die Steam- bzw. EA-Keys sofort auf eurem Konto einlösen.

Abo abschließen: Über die Humble-Bundle-Website das Choice-Abo aktivieren. Keys einlösen: Die Spiele werden im Account-Bereich angezeigt und können eingelöst werden. Abo kündigen: Unter Mitgliedschaft verwalten lässt sich das Abo sofort nach dem Kauf beenden.

Hinweis: In der Regel werden die Keys bei Humble Bundle für die Plattform Steam zur Verfügung gestellt, dieses Mal sind mit Wild Hearts und Tales of Kenzera: ZAU gleich zwei Spiele für die EA App enthalten. Das ändert jedoch nichts daran, dass alle Spiele dauerhaft in eurem Konto verbleiben, auch wenn ihr das Abo direkt wieder kündigt.