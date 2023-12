100 Prozent positiv: Die Fortsetzung einer ausgezeichneten Action-Thriller-Serie bei Prime Video begeistert Kritiker und Fans

2:00 Reacher ist zurück und das kommt richtig gut an. Die Amazon-Prime-Serie stößt auf ein sehr positives Echo.

Die zweite Staffel der Amazon-Prime-Serie Reacher lässt derzeit mit den ersten Folgen der zweiten Staffel die Zuschauer jubeln - und das durch die Bank. Fans wie Kritiker sind laut der Übersicht auf Rotten Tomatoes begeistert. Vonseiten letzterer erhalten die neuen Folgen bisher sogar ausschließlich Empfehlungen.

Wir geben euch einen Überblick, was die Zuschauer bisher begeistert. Selbst könnt ihr Reacher auf Amazon Prime Video im Streaming anschauen. Derzeit sind nur die ersten drei Episoden online, Mitte Januar liegen alle vor.

Was sagen die Kritiker?

Reacher bekommt von den Kritikern bisher in allen Fällen (bisher 24) eine volle, reife und saftige Tomate. Jeffrey Harris von 411mania gibt im Detail eine Wertung von 8,5 und meint:

Reacher Staffel 2 ist eine weitere spaßige, actiongeladene Staffel, die nicht nur eine neue Mission, sondern erfrischende Änderungen an der Prämisse und der Schauspielerriege mit sich bringt. So interagieren eine neue Gruppe von Charakteren mit dem unaufhaltsamen Vagabunden.

Und Gabriel Tate vom Daily Telegraph (UK) zeigt sich besonders von der Inszenierung der Aktion beeindruckt.

Derweil sieht Amon Warmann von Empire die zweite Staffel als klare Steigerung gegenüber dem Start der Serie:

Eine lustigere, physisch beeindruckendere und durchweg potenziell unterhaltsamere Staffel als das Debüt der Serie. Kein Wunder, dass Staffel 3 bereits grünes Licht bekommen hat.

Charlie Ridgely sieht für Comicbook.com in Reacher sogar eine der besten Prime-Original-Shows.

Was sagen die Fans?

Bei mehr als 250 Rezensionen kommt die zweite Staffel von Reacher unter den Nutzern auf einen Zuschauerscore von 84 Prozent. Abseits vieler den Kritiken ähnelnden oder gar gleichenden Lobpreisungen finden sich unter Hobby-Rezensenten indes auch ein paar negative Stimmen.

Beispielsweise meinen Andy und Robin H, dass die erste Staffel besser sei oder Mark S schreibt:

Es fällt mir schwer, diese Show ernst zu nehmen. Es ist mehr Comedy als Action oder Abenteuer. Ein paar lustige Zeilen des Hauptdarstellers, der nicht schauspielern kann. Bisher funktioniert diese Staffel nicht.

Allerdings sollte hier bedacht werden, dass die Nutzer längst nicht alle Folgen gesehen haben, denn bis die Staffel komplett für alle Streaming-Abonnenten zur Verfügung steht, dauert es noch bis 19. Januar 2024.

Was sagt ihr zu der zweiten Staffel von Reacher? Könnt ihr in den Lobgesang nur mit einstimmen oder empfindet ihr anders? Habt ihr schon die erste Staffel verfolgt? Haben sich in dem Fall eure Erwartungen an die Folge-Season erfüllt? Oder hättet ihr gerne etwas Anderes gesehen? Teilt uns eure Sicht der Dinge doch gerne in den Kommentaren mit!