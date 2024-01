Ende nach 18,5 Millionen Abonnenten: Einer der größten Gaming-YouTuber hört auf, doch es gibt auch gute Nachrichten

Matthew Robert »MatPat« Patrick ist auf Youtube eine echte Größe - bisher. Ab März wird er nicht mehr dort zu sehen sein.

Thats just a theory, a GAME-THEORY! Die Allermeisten von Euch werden diesen Satz in der einen oder anderen Form mindestens einmal auf Youtube gehört oder irgendwo im Gaming-Internet gelesen haben. Er ist ikonisch und - da oft zitiert - zum Meme geworden.

Doch sein heute 37-jähriger Schöpfer hört nach 13 Jahren Youtube bald auf.

Am 9. März 2024 will Matthew Robert »MatPat« Patrick seine allerletzte Game-Theory präsentieren. Aber: Warum geht er? Und was bekommen die allein 18,5 Millionen Abonnenten auf dem Kanal The Game Theorists in Zukunft zu sehen? Wir erklären es Euch!

Ein Projekt vieler

Gründe: 2023 ist laut MatPat das beste Jahr seit Existenz des Hauptkanals The Game Theorists gewesen. Und da er sich immer gewünscht habe, während eines Hochs aufzuhören, sei nun der richtige Moment gekommen. Kernmotivation dahinter sei es, mehr Zeit mit seinem Sohn und seiner Ehefrau zu verbringen.

Er bezieht sich in seiner Ankündigung auch auf einen weiteren Millionen-Youtuber, Tom Scott. Auch dieser hat nach zehn Jahren angekündigt, mit Youtube - in seinem Fall - vorerst aufzuhören.

Wie geht es mit den Kanälen weiter?

Auch wenn er die Youtube-Bühne in Zukunft weit seltener betreten wird, sollen die alles in allem mehr als 40 Millionen Abonnenten aller Kanäle weiter Content bekommen. Alle werden von teils langjährigen Mitarbeitern fortgeführt.

Wie viele Folgen kommen noch mit MatPat? Stand 10.01 sind noch neun Episoden auf The Game Theorists mit dem Gründer geplant. Auf seinem Talk/Live-Kanal werde er zudem noch bis Ende des Sommers auftreten. Danach wird immer jemand aus seinem Team der obigen Kernkanäle die Hostrolle übernehmen.

Demut und Dankbarkeit

Zentral bei seinem angekündigten Abschied sind Schilderungen seiner Erinnerungen an zuletzt immer häufiger werdende Treffen mit Fans. Hierbei erlebe er große Bewunderung für seine Arbeit. Allen voran fühle er sich stets geehrt, wenn Jugendliche ihn als prägenden Teil einer vergangenen oder aktuellen Lebensphase empfinden.

Aber ich bin überzeugt, es ist Zeit, dass wer anders diese Ehre erfährt.

Gegen Ende drückt er schließlich nochmal mit feuchten Augen seine Gefühle aus:

Ich liebe Euch Leute, ehrlich. Ihr seid nicht nur Nummern, nicht nur Werbe-Klicks, nicht nur Mechandise-Verkäufe. Was wir füreinander getan haben, ist etwas Besonderes. Ihr habt mich mit auf den wildesten und verrücktesten, 13 Jahre dauernden Ritt meines Lebens mitgenommen. Dafür bin ich unfassbar dankbar.

Was hat MatPat in Zukunft beruflich vor?

Eines ist klar: Er wird Teil von Vielem auf den Kanälen bleiben. Aber seine Rolle wird sich ändern. So arbeitet er schon seit längerem an einer Lore-Fi-Serie , die in einigen Wochen erscheinen soll. Zudem wolle er auch endlich eine Videospielidee umsetzen. Und natürlich: Er wird auch ab und an in diversen Formaten auftauchen. Er ist also nicht vollkommen weg, aber alsbald eher Ehrengast anstatt Präsentator.

56:08 Warum will man nach 12 Jahren noch YouTuber sein? - mit Pietsmiet

MatPat sowie auch Tom Scott haben die Plattform mit zu dem gemacht, was sie heute ist und sind mit ihr älter geworden. Für nicht wenige wie sie steht nach etlichen Jahren vor der Kamera nun ein neuer Lebensabschnitt - oft mit eigener Familie - an. Manch einer wie der obig im Video ausführlich erzählende Pietsmiet ist aber auch ein Beispiel für den Verbleib.