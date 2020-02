20 Jahre Die Sims: Das Internet feiert & fühlt sich alt

Im Jahre 2000 - ja das ist wirklich schon zwanzig Jahre her - erschien mit Die Sims der erste Teil der Erfolgsreihe, die sich insgesamt mehr als 1,75 Millionen Mal verkaufte. Wohl jeder von uns hat zumindest mal reingespielt, ein paar Häuschen gebaut oder seine Sims im Pool ertränkt. Was man eben so macht in der Lebens-Simulation.

Kommt 2020 ein neuer Teil raus? Wir geben eine erste Prognose zu Die Sims 5 ab.

Wir haben zum 20-jährigen Jubiläum ein paar der besten Reaktionen von Fans der Serie herausgesucht. Viele sind mit Die Sims aufgewachsen und hegen nostalgische Gefühle für die frühen Spiele der Reihe. Wenn ihr euch beim Anschauen zwischendurch richtig alt fühlt - keine Sorge, wir auch.

So feiert das Internet den 20. Geburtstag von Die Sims

I don't understand how The Sims is 20 years old. I don't understand how I've been playing The Sims for 20 years. I don't understand why I'm not playing The Sims right now. #TheSims20thBirthday ??? pic.twitter.com/FOINSXfDJm — Shan't Tell Porritt (@darthtelle) February 4, 2020

The Sims turns 20 years old today!



...The Sims turns 20 years old today?... pic.twitter.com/nP1BbLxuPR — LGR (@lazygamereviews) February 5, 2020

20 years of the Sims, and too many cheat codes still etched into my brain... klapaucius, rosebud, :;:;:;:; #TheSims20thBirthday pic.twitter.com/uVQFK4euAx — Hannah Smith (@hannahsmith131) February 4, 2020

Auch bekannte YouTuber wie James Turner und Plumbella feiern das 20. Jubiläum. Beide beschäftigen sich auf ihren Kanälen schon seit langem mit Die Sims: James Turner erzählt im Video, wie die Reihe sein Leben verändert und seine YouTube-Karriere befeuert hat.

Plumbella schwelgt ebenfalls in Nostalgie und versetzt sich zurück ins Jahr 2000, als sie gerade 5 Jahre alt war und Die Sims spielte. Wir gratulieren natürlich ebenfalls und sind gespannt, was die Next-Gen der Sims-Reihe bringt.