Das Spielejahr 2020 wird (hoffentlich) groß - aber auch eine Woche nach Silvester lohnt sich ein Rückblick auf das vergangene Jahr immer noch. Denn 2019 ist in der Gaming-Community viel passiert, nicht alles davon positiv. Die besten Spiele, die größten Skandale, die dicksten Enttäuschungen haben wir über den Jahreswechsel für euch redaktionell begleitet.



Für alle, die zwischen Weihnachten und Neujahr nicht so häufig auf GameStar.de vorbei geschaut haben, fassen wir in dieser News noch einmal die wichtigsten Artikel, Podcasts und Videos von GameStar Plus zum Thema zusammen.

So war 2019 für GameStar

Kein Cyberpunk, keine neuen Konsolen, kein gutes Jahr? Für Peter reichen die Probleme 2019 tiefer - beinahe wäre ihm deswegen die Lust am Gaming vergangen. Warum er am Ende trotzdem Spaß mit Spielen hatte, erfahrt ihr im großen Rückblick.



Report lesen: 2019 war das Jahr, in dem ich das Spielen fast aufgegeben hätte

Zum Jahreswechsel blicken wir auf die Höhen und Tiefen unseres Gaming-Podcasts zurück. Wobei es natürlich gar keine Tiefen gibt - außer für Maurice. Im dritten Jahr seit Bestehen hat der Podcast die ganze Welt erobert. Die ganze Welt? Nein, denn ausgerechnet das Saarland leistet Widerstand.



Podcast hören: Drei Jahre Weltherrschaft (fast)

Wir haben unseren bislang größten gamescom-Auftritt mit der Kamera begleitet - von der Planung bis zum Messe-Wahnsinn. Bei unserem riesigen Video-Projekt (Zehn Folgen, über 4 Stunden Laufzeit!) sprangen für euch zahllose Blicke hinter die Kulissen heraus.



Video-Doku ansehen: So habt ihr GameStar noch nie gesehen

Mehr als nur ein Jahr: Die Dekade im Fazit & der Ausblick 2020

Was waren die Spiele der Zehner Jahre? Was für eine langweilige Frage! Viel spannender ist es doch zu fragen: Was waren die besten Listen über die Spiele der Zehner Jahre?! Christian Schiffer hat sich hindurchgewühlt und berichtet hier exklusiv von einem seiner größten Misserfolge.



Kolumne lesen: Eine Liste der »Die Spiele des Jahrzehnts«-Listen

In GameStar TV blickt Chefredakteur Heiko Klinge voraus auf die Veränderungen des Spielejahrs 2020, das vor allem im Zeichen der neuen Konsolengeneration steht. Voraussichtlich im Herbst 2020 - also rechtzeitig zu Weihnachten - erscheinen die PlayStation 5 und die Xbox Series X.



Video ansehen: Heikos Spiele-Prognose für 2020