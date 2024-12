28 Years Later startet eine neue Trilogie und Teil 2 lässt nicht lange auf sich warten

Bei der wirklich überschaubaren Wartezeit zwischen 28 Years Later 1 und 2 kann einem schon mal der Mund offen stehen. Bildquelle: Sony Pictures Entertainment

28 Years Later hat lange auf sich warten lassen. Zwar nicht exakt 28 Jahre, aber lange genug, dass Fans des Zombie-Franchises wahrscheinlich darauf brennen, am 20. Juni 2025 in die Kinos zu stürmen.

Jetzt ist bekannt, dass Teil 2 ziemlich rasch folgt. Denn 28 Years Later wird eine neue Trilogie lostreten, bei der Danny Boyle (28 Days Later, Trainspotting) nur den ersten Film als Regisseur verantwortet. Alex Garland (Civil War, Ex Machina) schreibt derweil die Drehbücher für alle drei Leinwandstreifen.

Wann startet 28 Years Later 2 in den Kinos?

28 Years Later: The Bone Temple startet schon am 16. Januar 2026 in den Kinos. Hier übernimmt Nia DaCosta (Candyman, The Marvels) die Regie. Über die Handlung des zweiten Teils ist derzeit so gut wie gar nichts bekannt, immerhin muss ja auch erstmal der erste Film anlaufen.

Zu dem gibt es mittlerweile einen ersten Trailer, der ordentlich für Aufsehen gesorgt hat: Mit über 16 Millionen Aufrufen ist die Vorschau auf 28 Years Later der aktuell zweiterfolgreichste Ausblick auf einen Horrorfilm überhaupt und wird nur von ES: Kapitel 2 übertrumpft.

Macht euch aber mal am besten selbst ein Bild:

2:13 Der erste Trailer zu 28 Years Later beweist: Auch die Zeit heilt keine Zombie-Apokalypse

Was ihr sonst zu 28 Years Later wissen solltet

Bei 28 Years Later stehen Darsteller wie Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kraven), Jodie Comer (The Bikeriders, The Last Duel), Ralph Fiennes (Grand Budapest Hotel, Harry Potter), Jack O’Connell (Unbroken, ‘71) und Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story, The Falcon and the Winter Soldier) vor der Kamera.

Cillian Murphy, der vor 22 Jahren in 28 Days Later eine Hauptrolle spielte, soll für die neue Trilogie übrigens nicht nur als Produzent zurückkehren. Was genau das bedeutet, bleibt aber noch abzuwarten. Fest steht aber zumindest schon einmal: Bei dem abgemagerten Zombie im ersten Trailer zu 28 Years Later handelt es sich nicht um Jim!

Hier nochmal die wichtigsten Daten auf einen Blick:

28 Years Later startet am 20. Juni 2025 in den Kinos

28 Years Later: The Bone Temple folgt am 16. Januar 2026

Ein dritter Teil soll ebenfalls kommen, hier gibt es aber noch keine Infos zu Titel, Release-Termin oder Regie

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neue Trilogie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!