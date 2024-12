28 Years Later: Cillian Murphy als Zombie? Das Geheimnis um den ersten Trailer wurde gelüftet

Wer nach dem ersten Trailer zu 28 Years Later um Jim (Cillian Murphy) gebangt hat, darf jetzt aufatmen. Bildquelle: Searchlight Pictures

Der erste Trailer zu 28 Years Later beinhaltete für viele Fans einen Schock: Wurde gerade tatsächlich ein grausames Schicksal für Jim bestätigt? Damit ist natürlich Cillian Murphys Charakter aus 28 Days Later gemeint, der in der neuen Fortsetzung von Danny Boyle und Alex Garland tatsächlich eine Rolle spielen soll.

Der Zombie, der bei Minute 01:48 zu sehen ist, sieht dem Oscar-ausgezeichneten Schauspieler aus Filmen wie Oppenheimer oder Sunshine immerhin verdächtig ähnlich. Werft am besten selbst nochmal einen Blick darauf:

2:13 Der erste Trailer zu 28 Years Later beweist: Auch die Zeit heilt keine Zombie-Apokalypse

Cillian Murphy ist doch nicht der abgemagerte Infizierte

Jetzt stellt sich jedoch heraus: Nein, bei dem viel diskutierten Zombie handelt es sich tatsächlich nicht um Cillian Murphy beziehungsweise seinen Charakter Jim. Wie The Guardian berichtet, wird der sogenannte abgemagerte Infizierte von dem Newcomer Angus Neill gespielt.

Neill ist eigentlich ein Kunsthändler und Modell, der aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes gezielt von Regisseur Danny Boyle gecastet wurde - unter diesem Link könnt ihr euch selbst ein Bild von ihm machen. Gegenüber Guardian beschreibt Angus Neill:

Danny meinte zu mir, dass er mich für diese Rolle immer im Hinterkopf hatte. Also haben wir uns getroffen, darüber geredet und ich habe zugestimmt. Auf dem Set hat er diese außergewöhnliche Fähigkeiten, einen direkt in seinen Bann zu ziehen. Mit ihm an diesem Film zu arbeiten, war eine richtig, richtig intensive Erfahrung.

Damit bleibt natürlich weiterhin offen, was für eine Rolle Cillian Murphy bei 28 Years Later (und den bereits geplanten Fortsetzungen) spielt. Murphy ist nicht nur als Produzent an Bord, sondern soll auch vor der Kamera zu sehen sein. In welchem Ausmaß und in was für einer Funktion, bleibt aber noch abzuwarten.

Derweil setzt sich der Cast aus 28 Years Later unter anderem aus Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kraven), Jodie Comer (The Bikeriders, The Last Duel), Ralph Fiennes (Grand Budapest Hotel, Harry Potter), Jack O’Connell (Unbroken, ‘71) und Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story, The Falcon and the Winter Soldier) zusammen.

28 Years Later startet am 19. Juni 2025 in den Kinos.

Die direkte Fortsetzung The Bone Temple übernimmt dann Nia DaCosta (Candyman, The Marvels) anstelle von Danny Boyle. Ein fünfter Film soll dann ebenfalls noch kommen - bei allen drei Sequels ist Alex Garland (Ex Machina, Civil War) für das Drehbuch verantwortlich.