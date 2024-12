28 Days Later lässt sich endlich wieder streamen, aber (noch) nicht in Deutschland

Wer aktuell in Deutschland 28 Years Later streamen will, wird enttäuscht. Bildquelle: Searchlight Pictures

Mit 60,2 Millionen Aufrufen ist der erste Teaser zu 28 Years Later aktuell der zweit-erfolgreichste Horror-Trailer aller Zeiten. Nur ES Kapitel 2 thront weiterhin unangefochten auf Platz 1. Zombie-Fans haben also richtig Bock auf den neuen Film von Danny Boyle und Alex Garland, der am 19. Juni 2025 in den Kinos startet.

Man kann es also niemanden verübeln, der sich jetzt nochmal mit dem allerersten Teil der Reihe auseinandersetzen will: 28 Days Later, der ursprünglich 2002 veröffentlicht wurde und damit stolze 22 Jahre auf dem Buckel hat.

Wo kann ich 28 Days Later aktuell streamen?

Doch wollt ihr den Film streamen, steht ihr vor einem Problem: In Deutschland gibt es 28 Days Later im Moment nirgendwo als Video on demand (VoD) - bei Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple TV oder Sky herrscht gähnende Leere.

Und das, obwohl Sony 28 Days Later gerade erst wieder international als Stream zur Verfügung gestellt hat (mehr dazu auf der offiziellen Website) und den Re-Release sogar mit einem taufrischen Trailer feiert:

2:07 28 Days Later: Offizieller Trailer zum Zombie-Klassiker mit Cillian Murphy

Autoplay

Am 18. Dezember 2024 wurde die Rückkehr von 28 Days Later auf digitalen Plattformen von Fans mit offenen Armen empfangen - in Deutschland gehen wir allerdings leer aus.

Wir haben bei Sony nachgefragt, ob es aktuell Pläne für einen Deutschland-Release von 28 Days Later gibt. Zur Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels haben wir aber noch keine Antwort erhalten.

Wie kann ich 28 Days Later in Deutschland trotzdem gucken?

Wer nicht von einem VPN Gebrauch macht, muss sich also aktuell mit physischen Kopien von 28 Days Later begnügen. Doch selbst das kann knifflig werden: Neue DVDs sind schon seit Jahren vergriffen, ihr müsst euch also mit Angeboten aus zweiter Hand begnügen.

Wie sieht es mit 28 Weeks Later aus?

Ein kleines Trostpflaster haben wir euch zumindest noch: Die direkte Fortsetzung 28 Weeks Later ist dafür tatsächlich auch in Deutschland bei digitalen Plattformen erhältlich:

28 Weeks Later ist bei Disney Plus im Streaming-Abo verfügbar

Bei Prime Video, Apple TV und im Sky Store könnt ihr 28 Years Later als VoD leihen oder auch kaufen

Warum die Lage rund um 28 Days Later eigentlich so kompliziert ist? Der Film wurde ursprünglich von einer Tochterfirma von Disney produziert. Schon 2002 hat der Mäusekonzern aber die Rechte an Sony verloren. Sony hat sich aber nie um einen Deal bemüht, 28 Days Later bei Drittanbietern (wie zum Beispiel Netflix) zur Verfügung zu stellen.

Währenddessen gehört 28 Weeks Later weiterhin zu Disney, da das Sequel von Searchlight finanziert wurde. Und weil Searchlight zu 20th Century Fox gehört, die sich der Mäusekonzern 2019 einverleibt hat, kann 28 Weeks Later bei Disney Plus laufen - auch in Deutschland.

Vielleicht bekommen wir ja noch bis zum Kinostart von 28 Years Later eine unkomplizierte Möglichkeit, den ersten Teil der ausgezeichneten Zombie-Reihe zu sehen. Und bevor ihr jetzt wütend in die Tasten hämmert: Genau genommen laufen hier keine Untoten durch die Gegend, wir wollen mal nicht so kleinlich sein.