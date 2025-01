Moment mal, hat 28 Years Later gerade das Ende des zweiten Films rückgängig gemacht?

Bei 28 Weeks Later führte nicht Danny Boyle, sondern Juan Carlos Fresnadillo Regie. Bildquelle: 20th Century Studios

Der Sommer wird gruselig, denn am 19. Juni 2025 startet der Horror-Thriller 28 Years Later hierzulande in den Kinos. Jetzt gibt es weitere Details zur Handlung des Films, die den ein oder anderen Liebhaber der Reihe stutzig machen. Denn es klingt ganz danach, als würde man das Ende von 28 Weeks Later dabei außer Acht lassen.

Achtung, Achtung! Ab jetzt folgen Spoiler zu 28 Weeks Later! Wenn ihr den zweiten Teil der Horror-Reihe noch schauen müsst, dann lest jetzt nicht weiter.

Worum geht es genau?

Wir erinnern uns: 28 Weeks Later endet damit, dass die Überlebende von dem Inselstaat aus nach Frankreich flüchten. In einer letzten Szene sehen wir, wie Infizierte durch die Pariser U-Bahn-Station in Richtung Eiffelturm rennen. Damit ist ziemlich eindeutig: Der Rage-Virus hat es über die britische Insel hinaus nach Europa geschafft.

Laut einem Bericht von Empire zur Handlung von 28 Years Later wird jedoch vor allem Großbritannien vom Rage-Virus heimgesucht. Das widerspricht wiederum dem Ende des vorherigen Teils - zumindest teilweise. Genauer heißt es:

[...] Doch in 28 Years Later haben die wenigen Überlebenden Großbritanniens (der Rest der Welt ist relativ unberührt, so dass das Vereinigte Königreich auf sich allein gestellt ist) gelernt, in einer postapokalyptischen Welt zu leben.

Anscheinend pfeift der neue Film demnach auf den Abschluss seines Vorgängers und verlagert die Story wieder nach Großbritannien. Was könnte dahinterstecken?

2:13 Der erste Trailer zu 28 Years Later beweist: Auch die Zeit heilt keine Zombie-Apokalypse

Mögliche Gründe: Das Drehbuch und die Regie

Bei 28 Days Later - dem ersten Teil der Reihe - saß Danny Boyle im Regiestuhl. Zu den bekanntesten Projekten des 68-jährigen Filmemachers gehören 127 Hours und Slumdog Millionär. Alex Garland (Ex Machina, Civil War) verfasste 2002 das Drehbuch zum Film.

Für den zweiten Teil setzte Danny Boyle aus und übergab das Zepter an Juan Carlos Fresnadillo (Intruders, Intacto), der sich mit Rowan Joffe (Brighton Rock, Ich. Darf. Nicht. Schlafen) und Enrique López Lavigne (The Impossible, Verónica) neue Drehbuchautoren ins Boot holte.

Mit dem Drehbuch von 28 Weeks Later hatten also weder Boyle noch Garland etwas zu tun. Das ändert sich jetzt mit der komplett neuen Trilogie, die 28 Years Later lostritt: Hier kehren Boyle und Garland als Regisseur und Drehbuchautor zurück.

Die Zukunft der Reihe

28 Years Later ist nur der Anfang einer eigenen Trilogie und Teil 2 hat bereits einen festen Starttermin. Bereits am 16. Januar 2026 soll 28 Years Later: The Bone Temple erscheinen und lustigerweise überlässt Boyle die Zügel hier wieder jemand anderem: Nia DaCosta (Candyman, The Marvels).

Diesmal ist aber alles von Anfang an geplant und Alex Garland verfasst auch hier das Drehbuch. Aber jetzt ratet mal, wer Teil 3 wieder übernehmen wird! Gut geraten: Danny Boyle.

Schon nach dem ersten Trailer waren Fans in Aufruhr: Ist das etwa Cillian Murphys Charakter Jim aus Teil 1, den ein bitteres Zombie-Schicksal ereilt hat?

In 28 Days Later spielte der heute 48-jährige Schauspieler die Hauptfigur. In Teil 2 tauchte er aber nicht mehr auf. Ihr könnt aber aufatmen: Es ist nicht Cillian! Wer es stattdessen ist und wie die Verwechslung zustande kam, könnt ihr in dem oben verlinkten Artikel nachlesen.