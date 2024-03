3 Body Problem: Ausgerechnet ein Videospiel hat einen Game-of-Thrones-Veteran von der Sci-Fi-Serie überzeugt

In der Sci-Fi-Serie 3 Body Problem gibt es ein Wiedersehen mit ein paar bekannten Gesichtern von Game of Thrones. Unter anderem lässt sich John Bradley blicken. Bildquelle. Netflix

3 Body Problem ist die neueste TV-Serie von David Benioff und D.B. Weiss - den Showrunnern von Game of Thrones. Und dabei haben sie gleich drei alte Bekannte mitgebracht, die mit ihnen von Fantasy zu Sci-Fi wechseln: John Bradley (Samwell Tarley), Liam Cunningham (Ser Davos Seaworth) und Jonathan Pryce (High Sparrow).

Wir durften mit den Darstellern der neuen Netflix-Serie ein Interview führen. Dabei wollten wir unter anderem wissen, was sie eigentlich davon überzeugt hat, ein Teil von 3 Body Problem zu werden.

So ein VR-Spiel bräuchten wir auch in echt

John Bradley, der in der Sci-Fi-Serie in der Rolle von Jack Rooney auftritt, hat gerade an dem technologischen Aspekt von 3 Body Problem Gefallen gefunden. Explizit erfreute er sich an dem mysteriösen VR-Spiel, das in der Serie Wissenschaftler auf der ganzen Welt fasziniert und in seinen Bann spielt.

Ohne zu viel zu verraten: Besagtes Spiel scheint der Technologie der Menschheit um Jahrhunderte voraus zu sein. Darüber landen die Spieler in einer wirklich realitätsnahen Simulation, der sie ihre Umgebung sogar fühlen, riechen und schmecken können.

Was genau es damit auf sich hat, spoilern wir an dieser Stelle natürlich nicht. Für Bradley war dieser Aspekt von 3 Body Problem besonders spannend, da der besonders viele Freiheiten für die Inszenierung der Geschichte mit sich brachte.

Meiner Meinung nach ist die Idee um das VR-Spiel ein Geniestreich! [...] Damit haben wir die Möglichkeit, wirklich alles auf dem Bildschirm zeigen zu können, was wir wollen. Wir können unsere Figuren durch die Weltgeschichte oder in die Zukunft schicken, frische Perspektiven liefern und sie mit jedem sprechen lassen, der uns nur einfällt. Wir müssen uns also nicht der Logik beugen, an die andere TV-Serien gebunden sind. Dieser Kniff alleine hat für David [Benioff], Alex [Woo] und Dan [Weiss] die Tür aus den Angeln gehebelt, um ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Aber auch unsere Kollegen, verantwortlich für das Set-Design, die Kostüme und Effekte, können sich austoben. [...] Ich denke, dass dieser Umstand unsere Serie in gewisser Hinsicht einzigartig macht.

Wie das visuell dargestellt wird, zeigt übrigens bereits der offiziell Trailer zu 3 Body Problem:

1:47 3 Body Problem: Die Macher von Game of Thrones enthüllen bildgewaltiges Werk mit Gänsehaut-Feeling

3 Body Problem soll auch vor dem Umgang mit Technologie warnen

Während sich John Bradley für die in 3 Body Problem dargestellte Technologie begeistert, steht sein Kollege aus Game-of-Thrones-Tagen dem Thema übrigens etwas kritischer gegenüber. Liam Cunningham zieht aus der TV-Serie eine Lehre, die seiner Meinung nach die gesamte Menschheit betrifft.

Cunningham erklärt, während er seine Figur Thomas Wade beschreibt:

Unsere beiden Charaktere [meine und die von Benedict Wong] haben ein klares Ziel vor Augen: Es gibt eine Bedrohung, wir brauchen einen Plan, wir müssen diesen Plan ausführen und wir müssen erfolgreich sein. Das Existenzielle/Philosophische liegt eher [bei den anderen Figuren der Geschichte]. [...] Die Dinge, an denen wir arbeiten, sollen die Menschheit eigentlich voranbringen - doch für was nutzen wir sie wirklich? Ich glaube, dass das ein Problem ist, mit dem sich viele Wissenschaftler auseinandersetzen müssen: Sie erschaffen etwas Unglaubliches und das wird ihnen für etwas Niederträchtiges weggenommen. Wir sollten im Umgang mit unserer Technologie vorsichtig sein, denn das kann für Gutes verwendet oder Schlechtes missbraucht werden. Und wenn wir es nicht für etwas Gutes verwenden, kann das uns alle vernichten.

Von 3 Body Problem könnt ihr euch ab dem 21. März 2024 selbst ein Bild machen, sobald die neue Sci-Fi-Serie bei Netflix anläuft. Falls ihr wissen wollt, was wir von dem neuen Werk von David Benioff, D.B. Weiss und Alexander Woo halten, werdet ihr in unserer spoiler-freien Serien-Kritik zu 3 Body Problem fündig.

