4 Millionen Tode in der Arena von Oblivion: Ein Spieler stellt eine beängstigende Rechnung auf

Die Arena in Cyrodiil macht Spaß, aber birgt auch einen unstillbaren Bluthunger.

Wie hieß es bei den Römern einst? Ach ja, Mathe und Spiele - oder so. Vielleicht war es auch was anderes. Der Punkt ist: Mit Mathematik lassen sich coole Dinge anstellen, wie zum Beispiel die Todesrate der Arena in Oblivion ausrechnen.

Ist das notwendig? Nein, natürlich nicht. Macht es Spaß, sich darüber den Kopf zu zerbrechen? Auf jeden Fall! Deshalb wollte ein rücksichtsvoller User auf Reddit zum Release von Oblivion Remastered uns daran erinnern, wie eine solche Rechnung aussieht und was für ein erschreckendes Ergebnis am anderen Ende rauskommt - denn laut des Users sollen mindestens 4 Millionen Kämpferinnen und Kämpfer in der Arena ihr Leben gelassen haben.

Zum Vergleich: Im Kolosseum in Rom starben innerhalb von 350 Jahren schätzungsweise nur etwa 400.000 Menschen.

15:29 Oblivion Remastered - 19 Jahre später und es kickt wieder voll rein!

Wie kommt der User auf dieses Ergebnis?

Das Unfassbare an dieser Zahl ist, dass der User hier nicht die Gesamtzahl der Tode seit der Gründung der Arena berechnet. Die Gesamtzahl müsste deutlich höher sein, immerhin steht die Arena in Oblivion schon seit über 3.000 Jahren.

Stattdessen berechnet er hier nur in etwa die Anzahl an Toden in der Arena, die in direkten Bezug zu uns und unseren Gegnern stehen. Der User geht hier von der Annahme aus, dass die Arena einen perfekten Turnierbaum im KO-System abbildet und wir immer einem gleichwertigen Gegner gegenüberstehen.

Wenn wir also als Blutvergießer mit zwei gewonnen Kämpfen antreten, dann tritt uns in der Rechnung jemand entgegen, der ebenfalls Blutvergießer ist und zwei Kämpfe gewonnen hat. In dem Beispiel hätten sowohl unser Charakter, als auch unser Gegner bereits sieben Feinde in der Arena niedergestreckt, die wiederum selbst die nötige Anzahl an Gegnern erlegt haben, um gegen uns anzutreten.

Der Weg zum Großmeister ist von vielen gefallenen Gegner gepflastert. Mehr als man vielleicht denkt.

In Oblivion steigen Teilnehmer alle drei Kämpfe einen Rang auf, wobei für den Rang des Großmeisters nur der Kampf gegen den Grauen Prinzen ansteht. Insgesamt müssen wir in der Arena 22 Kämpfe bestreiten, hieraus leitet der User folgende Rechnung ab: 222 - 1. Das Ergebnis davon sind 4.194.303 erschlagene Feinde, durch uns und alle anderen Beteiligten.

Ergibt das alles Sinn?

Rein rechnerisch scheint das soweit korrekt, allerdings gibt es ein paar Einschränkungen. Die Formel funktioniert nur, wenn sich wirklich alle jederzeit an die Regeln halten und nur gegen gleichwertige Kontrahenten im Eins gegen Eins antreten.

Ob das wirklich der Fall ist, wissen wir aber nicht. Es gibt sogar aktive Gegenbeispiele. Etwa stehen in der Arena oft auch Kämpfe gegen mehrere Feinde an. Mal gegen zwei Waldelfen, mal gegen drei Argonier. Die Meisterin des gelben Teams tritt ebenfalls mit Verstärkung an, wir haben zumindest noch ein Schwein dabei.

Es scheint also alles andere als unüblich, dass auch mal mehrere Gegner gegen einen antreten. Außerdem wissen wir nicht sicher, dass unsere Feinde exakt auf demselben Niveau kämpfen. Sie haben vielleicht denselben Rang, aber nicht unbedingt die gleiche Anzahl an Gegnern bezwungen. Obendrein können Teilnehmer disqualifiziert werden, in diesem Fall wäre niemand gestorben.

Der Reddit-User ist nicht der erste, der 4 Millionen Arenaopfer errechnet. Er selbst gibt an, die Zahl mal irgendwo anders gesehen zu haben. Die Originalquelle wird allerdings nicht verlinkt und ließ sich auch nicht ausfindig machen. In einem Artikel von Whatculture aus dem Jahr 2018 wird die Zahl der Tode in der Arena auf etwa 16.000 geschätzt – allerdings ohne Angabe des Rechenwegs.

Es wird wohl immer ein Geheimnis bleiben, wie viele Menschen (und Elfen und Argonier und so weiter) in der Arena täglich ihr Leben lassen. Allerdings ergibt die Organisation dieses blutigen Schauspiels auch nur bedingt Sinn. Immerhin könnt ihr quasi den ganzen Tag damit zubringen, Kämpfe zu schlagen und niemand anderes mehr zum Zug kommen lassen.