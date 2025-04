5 Actionfilme, die ihr laut Keanu Reeves unbedingt gesehen haben müsst

Mit Actionfilmen kennt sich Keanu Reeves aus. Bildquelle: Lionsgate

Eigentlich wollte Keanu Reeves ja seine Knie schonen und der John-Wick-Reihe den Rücken kehren. Aber das hat wohl nicht so ganz geklappt, denn Anfang April 2025 steht fest: Ein fünfter Teil kommt - und zwar mit Keanu Reeves!

Da die Fortsetzung aber gerade erst angekündigt wurde, wird wohl noch einiges an Zeit vergehen, bis wir Reeves wieder angeschlagen über die Leinwand humpeln sehen. Doch, der Action-Star hat eine Lösung für uns parat: Warum schauen wir nicht einfach mal in seine Lieblings-Actionfilme rein?

5 Action-Empfehlungen von John Wick höchstpersönlich

In einem Interview mit Esquire präsentierte der mittlerweile 60-jährige Schauspieler bereits im Jahre 2021 stolz eine Liste von Filmempfehlungen für Freunde - also quasi für uns. Fünf davon lassen sich dem Action-Genre zuordnen und die schauen wir uns jetzt genauer an.

Die sieben Samurai (1954)

1:38 Die sieben Samurai: Im Film sollen sieben Krieger ein Dorf vor Banditen beschützen

Wo streamen? Nur als DVD verfügbar

Nur als DVD verfügbar Regie: Akira Kurosawa

Akira Kurosawa Drehbuch: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto

Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto Besetzung: Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki, Kamatari Fujiwara, Daisuke Katô, Isao Kimura, Minoru Chiaki Worum geht’s: Die ruhige Idylle einer Dorfgemeinde wird gestört, als im Japan des späten 16. Jahrhunderts eine Reihe von skrupellosen Banditen die Bewohner überfallen. Sie wollen sich jedoch nicht geschlagen geben und heuern sieben Samurai unterschiedlicher Herkunft an. Obwohl die Einwohner zunächst skeptisch sind, lassen sie es zu, dass die Samurai sie in der Kampfkunst unterweisen.

Rollerball (1975)

3:06 Im Actionfilm Rollerball erfinden die globalen Konzerne zur Ablenkung der Bürger eine gefährliche Sportart

Wo streamen? MGM-Plus-Channel auf Amazon Prime Video oder als Video-on-Demand bei Sky, Apple TV, Prime Video

MGM-Plus-Channel auf Amazon Prime Video oder als Video-on-Demand bei Sky, Apple TV, Prime Video Regie: Norman Jewison

Norman Jewison Drehbuch: William Harrison

William Harrison Besetzung: James Caan, John Houseman, Maud Adams, John Beck, Moses Gunn, Pamela Hensley, Barbara Trentham, Ralph Richardson Worum geht’s: Globale Konzerne haben die Welt übernommen und Aspekte wie Individualismus und Selbstbestimmtheit spielen keine Rolle mehr. Um Proteste zu verhindern und die Menschen von den schlechten Zuständen abzulenken, wird eine Sportart namens »Rollerball« eingeführt. Die ist aber so gefährlich, dass die Teilnehmer teilweise schwer verletzt werden oder gar sterben. Als der herausragende Spieler, Jonathan E. (James Caan), immer mehr umjubelt wird, beschließen die Konzerne, dass er verschwinden muss.

Mad Max 2 - Der Vollstrecker (1981)

2:29 Mad Max 2 - Der Vollstrecker gibt es mittlerweile sogar in 4K, der Nostalgie halber gibt es aber den alten Trailer

Wo streamen? Als Video-on-Demand bei Amazon Prime Video, Sky, Apple TV, MagentaTV, maxdome

Als Video-on-Demand bei Amazon Prime Video, Sky, Apple TV, MagentaTV, maxdome Regie: George Miller

George Miller Drehbuch: Terry Hayes, George Miller

Terry Hayes, George Miller Besetzung: Mel Gibson, Bruce Sprence, Vernon Wells, Mike Preston, Max Philipps, Kjell Nilsson, Emil Minty, Virginia Hey Worum geht’s: Der ehemalige Polizist Max Rockatansky (Mel Gibson) rast mit seinem Auto durch das postapokalyptische Ödland. Auf der Suche nach Benzin trifft er auf den Piloten Autogyro (Bruce Spencer), der ihn zu einer geheimen Raffinerie führt. Dort geht er einen gefährlichen Deal mit dem Anführer (Michael Preston) der ansässigen Gruppe ein, der in einer mörderischen Hetzjagd endet.

Nikita (1990)

2:30 Im Actionfilm Nikita soll eine verurteilte Mörderin zur Auftragskillerin ausgebildet werden

Wo streamen? MOVIECULT-Channel auf Amazon Prime Video oder als Video-on-Demand bei Apple TV, maxdome, Prime Video

MOVIECULT-Channel auf Amazon Prime Video oder als Video-on-Demand bei Apple TV, maxdome, Prime Video Regie: Luc Besson

Luc Besson Drehbuch: Luc Besson

Luc Besson Besetzung: Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Jean Reno, Jean Bouise, Roland Blanche, Mia Frye Worum geht’s: Nikita (Anne Parillaud) ist drogenabhängig und ihr droht eine lebenslange Haftstrafe wegen dem Mord an meinem Polizisten. Doch der geheimnisvolle Bob (Tchéky Karyo) bietet ihr eine andere Option: Eine Profikillerin im Dienste des Staates zu werden. Ihr altes Leben inklusive Freunde und Familie muss sie dann jedoch hinter sich lassen.

Léon - Der Profi (1994)

2:28 Léon – Der Profi: Trailer zum Kult-Thriller mit Jean Reno und Natalie Portman

Wo streamen? ARTHAUS-Plus-Channel auf Amazon Prime Video oder als Video-on-Demand bei Sky, Apple TV, maxdome, Prime Video

ARTHAUS-Plus-Channel auf Amazon Prime Video oder als Video-on-Demand bei Sky, Apple TV, maxdome, Prime Video Regie: Luc Besson

Luc Besson Drehbuch: Luc Besson

Luc Besson Besetzung: Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman, Danny Aiello, Peter Appel Worum geht’s: Léon (Jean Reno) hat als Auftragskiller eine Regel: Keine Frauen und keine Kinder. Auch privat hält sich der Hitman an seine Prinzipien, jedenfalls so lange, bis er auf die 12-jährige Mathilda (Natalie Portman) trifft. Als der korrupte Polizist Norman Stansfield (Gary Oldman) Mathildas gesamte Familie umbringt, sucht sie bei ihrem Nachbarn Léon Schutz und sinnt auf Rache.

So, damit haben wir bis zur Veröffentlichung von John Wick 5 erst einmal genug zu tun. Und wenn ihr richtig fleißige Bienchen seid und innerhalb von wenigen Tagen schon alle Filme geschaut habt: Am 6. Juni 2025 ist mit From the World of John Wick: Ballerina bald ein neues Spin-Off aus dem Universum im Kino zu sehen. Da taucht dann sogar Keanu Reeves alias John Wick auf.