John Wick 5: Zur Rückkehr von Keanu Reeves gibt’s jetzt endlich eine klare Ansage

Eigentlich war Keanu Reeves der Meinung, seine Knie würden einen weiteren John-Wick-Film nicht überleben. Eigentlich hat der Schauspieler seinen legendären Auftragskiller unmissverständlich für tot erklärt.

Doch jetzt steht fest: John Wick 5 kommt tatsächlich und dabei ist auch Reeves wieder am Drücker.

Das Filmstudio Lionsgate hat John Wick: Kapitel 5 offiziell angekündigt - wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet. Dabei macht Keanu Reeves als Hauptdarsteller erneut mit Regisseur Chad Stahelski gemeinsame Sache.

Stahelski selbst wurde schon Anfang 2024 zum Franchise-Chef von John Wick erklärt, der zuvor alle vier vorangegangenen Filme inszenierte - und das unter großem kritischen und kommerziellen Erfolg: Bis heute konnte die Action-Reihe weltweit über eine Milliarde US-Dollar einspielen (via Box Office Mojo).

Aktuell bleiben zu John Wick 5 allerdings noch viele Fragen offen. So ist zum Beispiel nicht bekannt, wann der Film in den Kinos starten soll und welche Darsteller neben Keanu Reeves noch involviert sind. Diesbezüglich müssen sich Fans also noch in Geduld üben.

So geht es mit John Wick im Kino und TV weiter

In der Zwischenzeit wächst das Universum von John Wick aber immer weiter. Im Moment befinden sich die folgenden Projekte in der Welt voller Auftragskiller in Entwicklung:

Ballerina: Das Spin-off mit Ana de Armas in der Hauptrolle, das am 5. Juni 2025 in den Kinos startet. Hierfür wurde ein Auftritt von Keanu Reeves längst offiziell bestätigt.

Caine: Das Spin-off um Donnie Yen als blinden Auftragskiller, bei dem Yen sogar persönlich Regie führt. Der Dreh soll noch 2025 starten, während Mattson Tomlin (The Batman 2) das Skript verantwortet.

Das Spin-off um Donnie Yen als blinden Auftragskiller, bei dem Yen sogar persönlich Regie führt. Der Dreh soll noch 2025 starten, während Mattson Tomlin (The Batman 2) das Skript verantwortet. The High Table: Eine TV-Serie, die direkt an John Wick 4 anschließt und bei der neue Figuren im Fokus stehen. Chad Stahelski übernimmt bei der Pilotfolge die Regie, während man aktuell noch nach einer Streamingplattform sucht.

Eine TV-Serie, die direkt an John Wick 4 anschließt und bei der neue Figuren im Fokus stehen. Chad Stahelski übernimmt bei der Pilotfolge die Regie, während man aktuell noch nach einer Streamingplattform sucht. Ein animiertes Prequel um John Wick: Der Animationsfilm spielt sich vor dem ersten Film von 2014 ab und erzählt die Geschichte der unmöglichen Mission , durch deren Abschluss sich Wick von dem High Table lossagen konnte. Die Regie übernimmt Shannon Tindle (Kubo and the Two Strings), während Vanessa Taylor (Game of Thrones) das Drehbuch schreibt.

Die Zukunft sieht für John-Wick-Fans also ziemlich rosig (und entsprechend blutig) aus.

Keanu Reeves hat aber auch abseits seines besten Action-Franchises alle Hände voll zu tun. So will der 60-jährige Schauspieler schon bald für die Verfilmung seines eigenen Comics BRZRKR vor der Kamera stehen, während ebenfalls an einer überfälligen Fortsetzung zu Constantine gearbeitet wird.

