Keanu Reeves dreht neuen Actionfilm, in dem er sich als unsterblicher Krieger durch 80.000 Jahre Menschheitsgeschichte metzelt

Schon im echten Leben scheint Keanu Reeves nicht so recht zu altern. Seine Rolle in BRZRKR tut es ihm unmissverständlich gleich.

Keanu Reeves würde liebend gerne John Wick 5 drehen, doch das machen dessen Knie nicht mehr mit. Dafür hat sich der mittlerweile 60 Jahre alte Schauspieler seine nächste große Actionrolle geschnappt: BRZRKR (also Berserker ).

Keanu Reeves als unsterblicher Berserker

Dabei handelt es sich aber auch um ein Passionsprojekt von Reeves. BRZRKR fußt nämlich auf einem 2021 veröffentlichten Comic, an dem er persönlich mitgeschrieben hat. Schon zu diesem Zeitpunkt wurden Pläne für eine Verfilmung publik, deren Hauptcharakter nicht ohne Grund Keanu Reeves stark ähnelt.

Jetzt kommt das Projekt endlich in die Gänge: Für die Regie wurde Justin Lin (Star Trek Beyond, Fast & Furious) verpflichtet, während Mattson Tomlin (The Batman 2, Terminator: Zero) für das Drehbuch verantwortlich ist - wie TheHollywoodReporter berichtet

Worum es in BRZRKR überhaupt geht? Die Handlung dreht sich um einen mysteriösen Krieger, der lediglich als B bekannt ist. Als Halbgott wurde er vor über 80.000 Jahren zur Unsterblichkeit verflucht und metzelt sich seitdem durch die Weltgeschichte.

In der Gegenwart angekommen, nutzt die US-Regierung B als skrupellose Killermaschine. Im Gegenzug für die Gräueltaten werden dem unsterblichen Krieger Antworten auf seine Fragen und eine Erlösung für sein qualvolles Dasein in Aussicht gestellt.

Die Vorlage zum jetzt kommenden Film erfreute sich zu ihrem Launch größter Beliebtheit, allein die Erstausgabe wurde über 600.000 Mal verkauft.

Auf den ursprünglichen BRZRKR-Comic folgten diverse Prequels, Sequels und Spin-offs, an denen auch Veteranen von Marvel und DC beteiligt waren. Die Verfilmung soll nun für Netflix produziert werden, während Production I.G. ebenfalls an einem Anime zu dem Stoff arbeitet.

Release-Termine oder Kinostarts sind dafür allerdings nicht bekannt.

Während sich Keanu Reeves mittlerweile von John Wick verabschiedet hat, will der 60-jährige Schauspieler schon bald in einer anderen altbekannten Rolle zurückkehren: Gemeinsam mit Regisseur Francis Lawrence und Drehbuchautor Akiva Goldman arbeitet Reeves an Constantine 2, zu dem es zuletzt vielversprechende Updates gab.