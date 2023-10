5 neue Steam-Hits, die nicht sofort ins Auge springen

Wenn ihr gerne gegen den Strom schwimmt, seid ihr hier genau richtig. Wir stellen euch fünf neue, aber eher unbekannte Spiele auf Steam vor, die bei Spielerinnen und Spielern gut ankommen.

Diesmal mit Aufbau-Strategie im Land der Wikinger, einem Survivalspiel mit besonderem Verkaufs-Dreh und einem Oldschool-Rollenspiel für lau. Um nur einige zu nennen!

Falls ihr euch ganz allgemein fragt, welche die beliebtesten Steam-Spiele laut Nutzern und Nutzerinnen sind, werdet ihr hier fündig:

Die Lieblinge Die 20 besten Spiele auf Steam nach User-Wertung von Dimitry Halley

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis)

Land of the Vikings

Genre: Kolonie-Aufbauspiel | Release: 9. Oktober 2023 | Preis: 24,50 Euro

1:31 Land of the Vikings: Das Wikinger-Survivalspiel lässt den Early Access hinter sich

In Land of the Vikings errichtet ihr ein Dorf, lasst es zu einer Stadt wachsen, verwaltet Rohstoffe und kümmert euch um eure Siedler. Denn die haben ihre eigenen Sorgen und Nöte, ganz wie in RimWorld.

Land of the Vikings lässt den Early Access auf Steam hinter sich und erscheint als Version 1.0. Wenn ihr euch erstmal ein Bild vom Spiel machen wollt, könnt ihr eine kostenlose Demo ausprobieren.

Falls ihr neben Aufbau auch etwas für Abriss übrig habt, schaut mal in diese Liste der besten Physik-Spiele bei Steam:

Die beste Zerstörungsphysik 6 Steam-Spiele für maximale Schadenfreude von Christian Just

The Fabulous Fear Machine

Genre: Strategiespiel | Release: 4. Oktober 2023 | Preis: 17,49 Euro

1:42 Ein Strategiespiel wie The Fabulous Fear Machine haben wir noch nie gesehen

The Fabulous Fear Machine ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Es hilft, wenn ihr euch eine Pandemie-Simulation wie Plague Inc. vorstellt, aber statt tödlichen Krankheiten verbreitet ihr Angst und Schrecken!

Ihr streut nämlich Mythen und Horrorgeschichten unters Volk und kümmert euch, dass sie sich möglichst effizient verbreiten. Das Ganze spielt sich strategisch und anspruchsvoll, ist aber durchaus mit einem Augenzwinkern zu verstehen.

Saleblazers

Genre: Survival-Genremix | Release: 29. September 2023 (Early Access) | Preis: 28,99 Euro

0:57 Saleblazers ist ein Survivalspiel, das sich ganz ums Verkaufen dreht

Saleblazers dreht sich um zweierlei: Zum einen müsst ihr in einer Open World ums Überleben kämpfen und wertvolle Schätze bergen. Zum anderen müsst ihr diese Schätze dann gewinnbringend verkaufen.

Für letzteres baut ihr euren eigenen Shop auf und bietet dort eure Waren feil. Saleblazers ist zudem auf Koop mit bis zu 8 Spielern ausgelegt, lässt sich also prima entspannt mit Freunden zocken.

Mehr entspannte, weil verzeihende Survival-Spiele findet ihr hier:

Entspanntes Survival 7 starke Survival-Spiele, die perfekt für Anfänger geeignet sind von Christian Just

Submachine Legacy

Genre: Point&Click-Rätselspiel | Release: 13. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 20,99 Euro

1:19 Submachine: Legacy ist wie ein surrealer Abenteuer-Trip

Achtung, hier kommt ein junger Klassiker. Die Submachine-Reihe existiert seit 2005 als Flash-Spiel und kommt jetzt mit Submachine Legacy auf Steam. Ihr müsst in bester Escape-Room-Manier knifflige Rätsel lösen, um die kreativen Level zu schaffen.

Falls ihr richtig Bock auf Mystery habt, solltet ihr euch Monolith nicht entgehen lassen:

Monolith im Test Deutsche Experten beleben ein totgeglaubtes Genre von Mario Donick

Moonring

Genre: Roguelike-Rollenspiel | Release: 29. September 2023 | Preis: kostenlos

0:57 Rollenspiele wie Moonring sieht man heute nur noch ganz selten

Kein Roguelike, keine Steam-Hits: Diesmal versteckt sich das obligatorische Genre hinter einem ziemlich komplexen Rollenspiel der ganz alten Schule. Das beste an Moonring: Es ist komplett kostenlos. Verantwortlich zeichnet übrigens der Co-Erfinder von Fable.

Wie schlagen wir uns diese Woche? Habt ihr ein neues Spiel für euch gefunden? Falls ja, welches ist es? Schreibt es gerne in die Kommentare!