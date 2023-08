5 neue Steam-Hits, die ganz tief unter dem Radar fliegen

Von wilder Action bis durchdachte Strategie: Unseren fünf Geheimtipps der Woche.

Die großen Namen unter den kürzlichen Releases könnt ihr wahrscheinlich runterbeten: Baldur's Gate 3, Jagged Alliance 3, Atlas Fallen ... Aber was gibt's abseits vom Mainstream? Welche gut versteckten Spieleperlen, die kaum jemand bemerkt hat, kamen kürzlich raus? Wir graben uns durch die Neuerscheinungen zeigen euch hier unsere fünf kleinen, aber feinen Geheimtipps bei Steam!

In einem anderen Artikel erfahrt ihr, was ihr an diesem Wochenende bei Steam kostenlos spielen könnt.

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis)

Greedland

Genre: Twin-Stick Shooter | Release: 4. August 2023 (Early Access) | Preis: 10,79 Euro

0:48 Greedland: Hier müsst ihr Horden von Monstern abwehren, um zu überleben

Horden von Monstern und wir mittendrin, das liegt spätestens seit Vampire Survivors im Trend. In Greedland müsst ihr aber noch selbst ballern, auf Wunsch als Singleplayer oder im Koop-Splitscreen-Modus mit einem Freund. Die Massen von Monstern und explosiven Effekte sehen dank Unreal Engine 5 richtig schick aus. 85 Prozent von über 400 Rezensenten geben dem Spiel einen Daumen nach oben.

Beecarbonize

Genre: Karten-Strategiespiel | Release: 1. August 2023 | Preis: Kostenlos

0:24 Beecarbonize: Release-Trailer zum Kartenspiel, in dem ihr die Umwelt rettet

Falls wir schon daran scheitern sollten, die reale Umwelt zu retten, können wir es wenigstens virtuell ausleben. Im Gewand des Roguelite-Kartenspiels Beecarbonize heißt der große Feind Kohlendioxid, das wir durch verschiedenste Maßnahmen reduzieren müssen. Nebenbei lernen wir auch eine Menge über das Thema. Bei Steam kommt das Spiel sehr gut an – mit 89 Prozent Zustimmung aus rund 400 Reviews.

Paquerette Down the Bunburrows

Genre: Abenteuerspiel | Release: 2. August 2023 | Preis: 11,99 Euro

1:05 Paquerette: Im niedlichen Spiel müsst ihr Rätsel lösen und erkunden

Zum Fiepsen knuffig, ganz entspannt und voll auf Erkundung und Rätsel ausgelegt: In Paquerette Down the Bunburrows folgt das namensgebende Mädchen knuffigen Häschen in ihre Baue. Statt surrealen Alice-Vibes gibt's da unten Wegfindungs-Rätsel und allerlei Geheimnisse. Ganze 98 Prozent von rund 200 Rezensenten haben Spaß.

30XX

Genre: Jump&Run | Release: 9. August 2023 | Preis: 16,79 Euro

1:03 30XX-Trailer erinnert an die besten Tage von Mega Man

Die ganz großen Tage von Mega Man und Co. sind vorbei, das stört aber 30XX nicht. Das Spiel führt das Plattformer-Genre mit knalliger Grafik und modernen Kniffen in die Gegenwart. Roguelike-Aspekte sorgen zudem für Motivation. Am Ende des Early Access auf Steam steht der Titel bei satten 93 Prozent Zustimmung.

Dungeon 100

Genre: Strategie-Rollenspiel | Release: 11. August 2023 | Preis: 11,79 Euro

0:45 Dungeon 100: Neuer Autobattler schlägt die Brücke zu Diablo

Ein Autobattler muss nicht immer wie Dota Underlords oder Teamfight Tactics funktionieren. Dungeon 100 erinnert eher an Diablo-typisches Dungeoncrawling. Mit Karten bestimmen wir Angriffe und Zauber, dann wird sich entspannt zurückgelehnt, um das Monstergemetzel zu beobachten. 85 Prozent von über 1.200 Rezensenten geben einen Daumen nach oben.

War diese Woche ein Spiel für euch dabei? Habt ihr vielleicht selbst eine aktuelle Perle gefunden, die ihr dringend weiterempfehlen möchtet? Schreibt es gerne in die Kommentare!