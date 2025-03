5 neue Völker und Mega-Patch - Age of Empires 2: DE steht Großes bevor

Age of Empires 2 wird größer und größer, jetzt kommt im April wieder ein riesiger Patch.

Age of Empires 2: Definitive Edition mangelt es eigentlich nicht an Völkern, immerhin stecken da mittlerweile über 40 Stück drin. Doch offenbar geht immer noch mehr! Und auch abseits der reinen Anzahl an spielbaren Fraktionen gibt es große News für AoE 2.

Denn einer der größten Patches der Geschichte des Strategiespiels steht bevor. Die Entwickler bei World's Edge reden gar von legendär langen Patch Notes und veröffentlichen sie aus diesem Grund früher als normalerweise. Denn geplant ist das Update erst für irgendwann im April, aber schon jetzt wurden Seiteweise Patch Notes veröffentlicht.

Wir wollen die Masse an Informationen hier ein wenig übersichtlich aufbereiten, damit ihr wisst, was das alles auf euch zukommt.

Die Highlights des Riesenpatches

Auch wenn es sich laut der Entwickler nur um ein Sneak Peak handelt, sind die Patch Notes bereits ellenlang und umfassen Dutzende Neuerungen, Verbesserungen und Änderungen. Wer hätte gedacht, dass es an diesem Strategiespiel noch so viel zu tun gibt! Immerhin gilt für viele RTS-Fans Age of Empires 2 als das bis heute beste Echtzeitstrategiespiel überhaupt.