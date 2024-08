6 Spiele sind bei Steam und Co. am Wochenende kostenlos - darunter World of Warcraft

Drachen oder Wrestler? Beides könnt ihr am Wochenende gratis bekommen. Und noch einiges mehr.

Schon wieder Wochenende und nichts zum Spielen? Da würde man ja fast am liebsten einfach weiterarbeiten! Doch bevor ihr so weit seid, schaut euch lieber mal das kostenlose Angebot an. Wie so oft gibt es übers Wochenende ein paar lohnenswerte Gratisspiele, von denen ihr ein paar sogar für immer behalten dürft.

Highlight: World of Warcraft

1:55 World of Warcraft: Feature-Trailer zeigt, was euch in The War Within erwartet

Genre: MMORPG | Release: Februar 2005 | Kostenlos spielbar bis: 5. August Zum kostenlosen Spiel

Wir hätten da einen brandheißen Tipp für euch, von dem ihr sicherlich noch nie gehört habt! Sagt euch der Name World of Warcraft etwas? Nein? Ist ja auch nur das erfolgreichste und langlebigsten Online-Rollenspiel aller Zeiten.

Spaß beiseite: Ihr kennt natürlich WoW. Ihr wisst, dass ihr einige riesige Fantasywelt erkunden dürft, euren Charakter ins Unermessliche verbessert, Gruppen auf Raids begleitet, Mobs umlegt, Allianzen schließt, PvP betreibt und dann noch hunderte Dinge mehr.

Besonders gut kennt ihr euch sicherlich mit all dem aus, wenn ihr WoW schon mal gespielt habt. Und gerade dann könnte sich das kommende Wochenende für euch lohnen. WoW lädt nämlich alle ehemaligen Spieler nach Azeroth, die mehrere Tage lang komplett kostenlos spielen dürfen. Das beinhaltet auch sämtliche Erweiterungen, sogar das aktuellste Addon Dragonflight.

Um das kostenlose Angebot wahrnehmen zu können, braucht ihr einen bestehenden Account und müsst zu irgendeinem Zeitpunkt schonmal ein Geld via Abo oder Spielzeit locker gemacht haben. Dann dürft ihr bis zum 5. August um 19 Uhr WoW gratis spielen und euch auf den Release von The War Within vorbereiten. Solltet ihr WoW zum ersten Mal spielen wollen, könnt ihr die kostenlose Testversion ausprobieren.

Weitere kostenlose Spiele

WWE 2K24: Am Samstag veranstaltet die WWE das große PLE Summerslam, die zweitgrößte Wrestling-Veranstaltung des ganzen Jahres. Zur Feier der riesigen Sommer-Keilerei ist das offizielle Spiel kostenlos, das dieses Jahr tatsächlich wieder ausgesprochen gut gelungen ist. Entscheidet selbst, wer mit dem Titel nach Hause geht und für wen es nur einen Klappstuhl auf den Kopf gibt. Bis zum 5. August kostenlos bei Steam spielbar

Myth of Empires: Nicht nur ein riesiges MMO, sondern im Grunde eine gewaltige Online-Sandbox. In Myth of Empires entscheidet ihr über das Schicksal der vom Krieg zerrütteten Welt und könnt an gewaltigen Schlachten teilnehmen oder einfach für euch selbst die vielfältige Welt erkunden. Bis zum 5. August kostenlos bei Steam spielbar



3:34 Myth of Empires: Epischer Release-Trailer enthüllt die neue Map

Drawful 2 : Ein kleines Partyspiel für euch und eure Online-Freunde, wenn man gerade mal wirklich absolut nichts anderes zu spielen hat. Das Prinzip ist denkbar simpel: Einer malt, alle anderen raten, was zur Hölle das eigentlich sein soll. Bis zum 28. August kostenlos abholen und für immer bei Steam behalten.

: Ein kleines Partyspiel für euch und eure Online-Freunde, wenn man gerade mal wirklich absolut nichts anderes zu spielen hat. Das Prinzip ist denkbar simpel: Einer malt, alle anderen raten, was zur Hölle das eigentlich sein soll. Lumbear Jack : Als brummiger Bär mit einer Holzfäller-Axt und haufenweise knuffiger Freunde macht ihr euch dran, haufenweise Maschinen zu zerdeppern und Wald vor menschlicher Verschmutzung zu bewahren. Bis zum 8. August kostenlos abholen und für immer bei Epic behalten

: Als brummiger Bär mit einer Holzfäller-Axt und haufenweise knuffiger Freunde macht ihr euch dran, haufenweise Maschinen zu zerdeppern und Wald vor menschlicher Verschmutzung zu bewahren. Rawmen: Food Fighter Arena : Ein ehrlich gesagt völlig bekloppter Arena-Shooter, der zur absurdesten Essensschlacht überhaupt eskaliert. Ihr werft mit Knoblauchgranaten, verschießt Bratwürste und deckt eure Widersacher mit Kartoffelstampf ein. Einfach nur köstlich. Bis zum 8. August kostenlos abholen und für immer bei Epic behalten

: Ein ehrlich gesagt völlig bekloppter Arena-Shooter, der zur absurdesten Essensschlacht überhaupt eskaliert. Ihr werft mit Knoblauchgranaten, verschießt Bratwürste und deckt eure Widersacher mit Kartoffelstampf ein. Einfach nur köstlich.

Ist etwas bei den kostenlosen Spielen dabei, das euer Wochenende ein wenig aufpeppt? Oder konnte euch keins der Spiele so richtig begeistern? Schreibt es in die Kommentare! Schaut außerdem gerne hier auf unserer Webseite nach, falls ihr noch mehr Hilfe bei der Entscheidung braucht. Gerade zu WoW gibt es haufenweise Artikel und hilfreiche Guides.