58 Prozent aller PC-Gaming-Einnahmen letztes Jahr wurden mit Mikrotransaktionen gemacht

Offensichtlich sagen sehr viele CoD-Spieler »shut up and take my money«, wenn ein neuer Skin erscheint.

Seit die Pferderüstung in The Elder Scrolls: Oblivion den Trend angestoßen hat, sind Mikrotransaktionen aus der Gaming-Branche nicht mehr wegzudenken. Die kleinen Geldbeträge häufen sich nämlich seit einigen Jahren so sehr zusammen, dass Mikro bei bestem Willen das falsche Wort ist.

Stolze 58 Prozent aller Gaming-Einnahmen am PC aus dem Jahr 2024 lassen sich auf Skins, Ingame-Währung und anderen Zusatz-Schnickschnack zurückführen. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 1,4 Prozent mehr.

All das und viele weitere spannende Zahlen wurden von der Datenplattform newzoo nun veröffentlicht. Diese fokussieren sich auf die Gaming-Branche und arbeiten mit etlichen großen Entwicklern und Publishern zusammen, um solche Statistiken zu erzeugen.