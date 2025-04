60 Jahre altes Spiel knackt gerade Steam-Rekorde, weil offenbar Leute das aktuelle Hype-Spiel raubkopieren

Moment mal? Spielen gerade wirklich tausende Menschen ein fast schon antikes Spiel? Dahinter steckt mehr.

So viele gleichzeitig aktive Spieler hatte Spacewar noch nie! Der Klassiker ist aber auch über 60 Jahre alt. Das Spiel wurde 1962 veröffentlicht und lässt euch in minimalistischen Raumschiffe auf Raketen oder Asteroiden schießen.

Es ist eines der ersten Videospiele überhaupt und auch eines der ersten Multiplayer-Spiele. Also ein echter Wegbereiter, den heutzutage trotzdem kaum noch irgendwer kennt, geschweige denn spielt. In den letzten paar Tagen spielten laut Steamdb aber täglich über 100.000 Menschen gleichzeitig.

Just in diesem Moment, am 2. April 2025, steht der Titel auf Platz 14 der meistgespielten Spiele auf Steam – noch vor Marvel Rivals oder der Koop-Sensation Split Ficition. Ein Wahnsinnserfolg für den Videospiel-Opa? Nein, höchstwahrscheinlich ein Nebeneffekt blühender Spielepiraterie, wie PCGamer herausgefunden hat.

Denn die meisten dieser Menschen spielen in Wahrheit wohl gerade gar nicht Spacewar, sondern das aktuelle Gangster-Phänomen Schedule 1.

1:02 Der Dealer-Simulator Schedule 1 sieht im Trailer seltsam aus, aber erobert Steam im Sturm

Darum spielen so viele Leute Spacewar

Schedule 1 wird auf Steam gerade noch reger gespielt als Spacewar. Hier liegen die Spielerzahlen bei etwa 200.000 gleichzeitig aktiven Menschen. Der absurde Dorgendealer-Simulator hat offenbar einen Nerv getroffen und ist der bislang größte überraschenden Multiplayer-Trend des Jahres.

Aber offenbar sind viele Menschen nicht dazu bereit, das Spiel auch wirklich zu kaufen. Dafür sprechen die enorm hohen Spielerzahlen von Spacewar. Ihr könnt den Klassiker bei Steam wahrscheinlich nicht finden, aber tatsächlich besitzt ihr ihn automatisch. Gebt mal in die Browserleiste steam://run/480 ein. Damit ladet ihr den Titel in eure Bibliothek und könnt einfach losspielen.

Der Grund dafür ist sein Source Code, der als Hilfestellung für Entwickler direkt in das Steamworks Software Developer Kit integriert wurde. Das Tool soll dabei helfen, Spiele direkt mit bestimmten Steam-Features und Online-Funktionen auszustatten.

Spacewar dient den Entwickler dabei als eine Art Blaupause für Multiplayer- und Netzwerk-Funktionen. Das alles hat aber auch einen Nachteil. Spielepiraten können Spacewar im Grunde als Tarnung verwenden, um gestohlene Spiele im Multiplayer zu spielen. Ohne diesen Deckmantel stünden Mehrspieler-Funktionen in der gestohlenen Version nicht zur Verfügung.

Das passiert nicht nur bei Schedule 1, sondern auch vielen anderen geklauten Spielen. Hier ist es aber eben besonders auffällig, da es derzeit derart durch die Decke geht und eine große Schnittmenge der Interessenten offenbar kein Problem damit haben, auf Raubkopien zurückzugreifen. Der rasante Anstieg der Spielerschaft von Spacewar begann tatsächlich am 24. März – am Releasetag von Schedule 1.

Theoretisch könnte Steam dagegen vorgehen, wenn der Verdacht besteht, dass ein Account gerade nicht wirklich Spacewar spielt. Allerdings wird diese Masche bereits seit Jahren verwendet und war schon in der Vergangenheit auffällig.

Zuletzt hatte Spacewar etwa einen Spielerekord im Jahr 2024 erreicht, und zwar genau dann, als Palworld gerade große Wellen schlug. Trotzdem kann es natürlich gut sein, dass Steam die illegale Verwendung registriert und der Account gesperrt wird.